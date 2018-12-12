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POLİTİKA

Muhalefet yeni formül peşinde

CHP ile İYİ Parti arasında mahalli seçimde işbirliği Mansur Yavaş'a takıldı. Kılıçdaroğlu tarafından İYİ Parti'den aday olması teklif edilen Yavaş, teklifi geri çevirdi. Bu gelişme üzerine iki parti yeni formül arayışına girdi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Mansur Yavaş - Kemal Kılıçdaroğlu
Mansur Yavaş - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP ve İYİ Parti arasındaki işbirliği görüşmelerinde tıkanıklık aşılamıyor. Mansur Yavaş, İYİ Parti'den aday olmayı reddedince CHP ve İYİ Parti yeni formül arayışına girdi.

24 Haziran'da Millet İttifakı çatısı altında buluşan CHP ve İYİ Parti'de yerel seçimler için de işbirliği çalışmaları devam ediyor. Muhalefet cephesinde büyükşehir krizi yaşanırken, Ankara düğümü ise çözülemiyor.

"Ankara rozetsiz yönetilmeli" diyerek ortak aday olmayı planlayan Mansur Yavaş geçtiğimiz hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi. Beklenen görüşme önceki akşam CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiler göre Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'a İYİ Parti'den aday olması halinde kendisine destek vereceklerini söyledi. Ancak Yavaş, İYİ Parti'den aday olmayı reddetti.

CHP TABANI İSTEMİYOR

Yavaş, İYİ Parti'den aday olmayı reddedince CHP ve İYİ Parti yeni formül arayışına girdi. Kulislerde, CHP tabanının da Yavaş'ı aday olarak görmek istemediği konuşuluyor. CHP içinden bir ismin aday gösterilmesinin daha doğru olacağı konuşuluyor. Parti kaynakları, CHP'deki adaylık yarışının bundan sonra Genel Başkan Başdanışmanı ve eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ile Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan arasında geçeceğini kaydediyor. Cengiz Topel Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile geçen hafta 1,5 saat görüşmüştü.

YENİ İSİMLER MASADA

Ankara için direten İYİ Parti ise Mansur Yavaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun önerisini reddetmesi üzerine yeni isim arayışına başladı. Yavaş'ın tavrı ve yeni isimlerin bu hafta yapılması öngörülen Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde de ele alınması bekleniyor. Yavaş'ın aday olmaması durumunda CHP'nin Ankara'da sağ tabana daha yakın bir ismi aday göstererek İYİ Parti tabanından da oy alabileceği ifade ediliyor.

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