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Muhalefet yine kaçak

TBMM Genel Kurulu, Akbelen gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantı yeter sayısının sağlandığı Genel Kurul’da, CHP’nin, Akbelen ormanındaki maden sahasında yapılan ağaç kesimlerine ilişkin genel görüşme önergesi ele alındı.

Uğur Duyan
04:00 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TBMM Genel Kurulu’nun çalışmalarını sürdürmesi için verdiği önergede 277 milletvekili olan muhalefet blokundan 46 vekil oylamaya girmemişti.

TBMM Genel Kurulu’nun çalışmalarını sürdürmesi için verdiği önergede 277 milletvekili olan muhalefet blokundan 46 vekil oylamaya girmemişti.

Konuşmaların ardından oylamaya sunulan genel görüşme talebi reddedildi. Meclis’in tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesi hakkındaki önergenin oylamasında muhalefet fire verdi. Önerge 242 kabul oyuna karşı 279 ret oyu ile geri çevrildi. 277 vekille temsil edilen muhalefet bloku bu kez de 35 vekilini Meclis’e çağırmayı başaramadı. 25 Temmuz’da MTV düzenlemesini bahane ederek toplanan TBMM Genel Kurulu’nun çalışmalarını sürdürmesi için verdiği önergede 277 milletvekili olan muhalefet blokundan 46 vekil oylamaya girmemişti.


#politika
#muhalefet
#Genel Kurul
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