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Muhalefette tek metin hazırlığı
AK Parti'nin Anayasa teklifinin ikinci tur randevularına olumlu karşılık vermeyen muhalefetin ortak bir teklif verme konusunda anlaşarak çalışmalara başladığı ancak CHP ve İYİ Parti'nin üzerinde çalıştıkları metinlerin henüz birleştirilmediği bilgisine ulaşıldı.
Uğur Duyan
Uğur Duyan
4:00 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

AK Parti'nin hazırladığı ve başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif, bugün (perşembe) Anayasa Komisyonu’nda görüşülecek. Öncesinde 6’lı Masa’nın iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti de stratejini netleştirmeye çalışıyor. Masanın 26 Ocak zirvesine ev sahipliği yapacak İYİ Parti’den CHP’ye önceki gün yapılan hazırlık ziyaretinde de Anayasa konusu gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyarette tarafların karşılıklı olarak taslakları sunduğu öğrenildi.

KOMİSYONDA GÜNDEME GELECEK

AK Parti'nin Anayasa teklifinin ikinci tur randevularına olumlu karşılık vermeyen muhalefetin ortak bir teklif verme konusunda anlaşarak çalışmalara başladığı ancak CHP ve İYİ Parti'nin üzerinde çalıştıkları metinlerin henüz birleştirilmediği bilgisine ulaşıldı. İki partinin hukukçu kurmaylarının iki teklifin tek bir metin haline getirilmesi için mesai harcaması bekleniyor. Teklif bugün komisyonda gündeme getirilecek. İki partinin ortak düzenlemesinin CHP’nin verdiği yasa teklifine benzerlik gösterdiği öğrenildi.


#Anayasa
#Başörtüsü
#6'lı Masa
#CHP
#İYİ Parti
2 saat önce
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Muhalefette tek metin hazırlığı
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