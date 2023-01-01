Muhalefette tek metin hazırlığı

AK Parti'nin hazırladığı ve başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif, bugün (perşembe) Anayasa Komisyonu’nda görüşülecek. Öncesinde 6’lı Masa’nın iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti de stratejini netleştirmeye çalışıyor. Masanın 26 Ocak zirvesine ev sahipliği yapacak İYİ Parti’den CHP’ye önceki gün yapılan hazırlık ziyaretinde de Anayasa konusu gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyarette tarafların karşılıklı olarak taslakları sunduğu öğrenildi.