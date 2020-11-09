Muhalefetten erken kutlama: CHP ve HDP’den Biden’a mesaj

"Başkan seçilirsem Erdoğan’ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim" diyen ABD’nin seçilen Başkanı Joe Biden’a Türkiye’de muhalefetten gelen hızlı tebrik mesajları dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Biden’ı tebrik ederken HDP de Biden ve Yardımcısı Kamala Harris’e tebrik mesajı yayınladı. ABD Başkanlığı’na seçilen Joe Biden, seçim malzemesi olarak Türkiye’yi kullanmıştı. Biden, ocak ayında yaptığı konuşmada skandal ifadelere yer vermişti. Kılıçdaroğlu, Twitter’dan Türkçe ve İngilizce yayımladığı mesajında, “Amerika Birleşik Devletleri’nin 46’ncı Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris’i tebrik ederim. Türkiye- ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim” dedi.

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Pervin Buldan

HARRIS’E DE TEBRİK