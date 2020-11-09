Muhalefetten erken kutlama: CHP ve HDP’den Biden’a mesaj

"Başkan seçilirsem Erdoğan’ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim" diyen ABD’nin seçilen Başkanı Joe Biden’a Türkiye’de muhalefetten gelen hızlı tebrik mesajları dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Biden’ı tebrik ederken HDP de Biden ve Yardımcısı Kamala Harris’e tebrik mesajı yayınladı. ABD Başkanlığı’na seçilen Joe Biden, seçim malzemesi olarak Türkiye’yi kullanmıştı. Biden, ocak ayında yaptığı konuşmada skandal ifadelere yer vermişti. Kılıçdaroğlu, Twitter’dan Türkçe ve İngilizce yayımladığı mesajında, “Amerika Birleşik Devletleri’nin 46’ncı Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris’i tebrik ederim. Türkiye- ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim” dedi.
HARRIS’E DE TEBRİK
- Biden için CHP’nin en büyük ortağı HDP de tebrik mesajı yayımladı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i tebrik etti. Buldan ve Sancar yaptığı yazılı açıklamada, “Ağır pandemik koşullar altında yürütülen rekabetçi bir seçim kampanyası sonucunda ABD Başkanı seçilmenizden dolayı Halkların Demokratik Partisi adına sizi kutluyoruz. Sayın Kamala Harris’in Başkan Yardımcısı seçilmesini Amerika’nın demokrasi tarihinde önemli bir başarı ve dönüm noktası olarak görüyoruz” ifadeleri yer aldı. Öte yandan Beştaş attığı tweetle Harris’i ayrıca tebrik etti. HDP Adana milletvekili Meral Danış Beştaş, Harris’in dans ettiği videoyu alıntılayarak “Dünya kadınlarla daha güzel, daha yaşanabilir ve daha güvenli olacak. Başarınız kutlanmayı hak ediyor. 21.yüzyıl bizlerin, kadınların yüzyılı olacak. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı. HDP’li Garo Paylan da şu mesajı paylaştı: “Bir kanser gibi dünyayı saran nefret siyaseti kaybetti. Demokrasi düşmanları için sonun başlangıcı olsun...”