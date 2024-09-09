Muhalif delegeye gözdağı vermiş!

6 Eylül’de Ankara ATO Kongre Merkezi'nde başlayan CHP Tüzük Kurultayı dün sona erdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurultayın açılış toplantısından önce sabah saatlerinde dar katılımlı bir toplantıda İstanbul delegeleriyle bir araya geldiği ve ‘uyarı’larda bulunduğu ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre; İmamoğlu, delegelere, "Artık yol haritamız tamamlanmıştır" dedi. İmamoğlu, muhalif delegelere de seslenerek, "Yolumuz budur, bu yolu bizimle yürümeye hazır olanlardansanız, biz sizinle birlikte yürüyemeye de hazır" şeklinde gözdağı verdiği öğrenildi.

DELEGELER MESAJI ALDI

Muhalif delegelerin, İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı tarafından savunulan 'hakim denetiminde ön seçim' seçeneğini desteklemekten vazgeçtiği bildirildi. İmamoğlu ile son anda uzlaşan Genel Başkan Özgür Özel'in, kurultayda alışılagelindiği üzere oylamayı 'gizli oy açık sayım' usulüne göre yaptırmamasında da İBB Başkanı etkili oldu.

ELLE OYLAMA ONUN FİKRİ

İmamoğlu, genel merkezde ve parti yönetiminde kendisine yakın isimlere, delegelerin serbest bırakılması halinde sonucun değişebileceğini de söyledi. İmamoğlu, uzun tartışmaların yapılması halinde delegelerin tüzük değişikliklerine destek vermek vazgeçebileceğini de yakın çevresine aktardı. İBB Başkanı, genel merkezin süreci hızlandırılması en kestirme yolun 'gizli oy açık sayım' usulünden vazgeçilerek, işari (elle) oylamadan alınabileceğini ifade etti. Parti içi muhalefet, Tüzük Kurultayı'nın kapalı oylamayla yapılmasını istemiş ancak Genel Merkez bu talebi değerlendirmeye almamıştı.

Yavaş bayrak gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında CHP Kurultayı'nda yaşanan 'hazırlıksız konuşma' polemiği etrafında yeni tartışmalar şekilleniyor. Yavaş'ın çıkışının altında, 'partinin cumhurbaşkanı adayı kim olacağı' kavgası kadar İmamoğlu ile arasında var olan rekabeti gösterme çabasının da yattığı bildirildi.

BENİ UNUTAMAZSINIZ

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde üst düzey görevlerde de bulunmuş bir partili, "Mansur Yavaş'ın, açık açık 'Ben buradayım, beni unutamazsınız' dediğini gördük" ifadelerini kullanarak, "Seçimde en çok oy alarak çıkan belediye başkanı olduğunu hatırlattı" dedi.

O KONUŞMA PLANLARI BOZDU

Kaynaklar, parti içinde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusunun halen yanıt bulamadığını ifade ederek, "İmamoğlu ile Yavaş arasında rekabet görünür hale geldi" değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, "İlk programda, Özel, Böke ve İmamoğlu konuşmacı olarak vardı. Sonrasında Yavaş dahil edildi. Bizim öğrenilebildiğimiz kadarıyla 'İmamoğlu'na söz verdik, size de söz hakkı veriyoruz' diyerek, kavgaya mahal vermemek için son dakika formülü üretildi. Ancak Yavaş bu planı bozdu" diye konuştu.







