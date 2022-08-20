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POLİTİKA

Muhalif medya belediyelerden geçiniyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin İstanbul dahil CHP’li belediyelere yönelik tespitleri dikkat çekti. İnce, sosyal medyadan katıldığı bir sohbet odasında konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhalif medya belediyelerden geçiniyor
​Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

İnce, bazı medya organlarının CHP’li belediyelerden geçindiğini iddia etti. İnce, ‘’Belediye beslemeli bir medya olamaz. Muhalefet medyası belediyelerden geçiniyor. Belediyeden geçinen bir medya belediyeyi eleştiremez. Halk TV ne yapıyor ulaşım zammını savunuyor. Ulaşım zammına gerekçe yaratıyor. Bunlar gerçekten olacak iş değil. Erzurum’da Halk TV sokak röportajı yapıyor. Röportajı yapan oyunu kime vereceksin, diye soruyor. Memleket Partisi’ne vereceğim diyor. Halk TV ikinci kısmını kesiyor. Sol havuz medya Türkiye’nin durumlarını anlatmıyor’’ dedi.

CHP’NİN EKSENİ DEĞİŞTİ

CHP’nin siyasi ekseninin zaman içerisinde değiştiğini vurgulayan İnce, ‘’Selahattin Demirtaş’ı destekleseydiniz terfi alırdınız, HDP’li olsaydınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe girerdiniz ama Muharrem İnce’yi desteklediğiniz zaman ne milletvekili olabilirsiniz ne belediye başkanı olabilirsiniz” eleştirisinde bulundu.

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