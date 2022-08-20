Muhalif medya belediyelerden geçiniyor

İnce, bazı medya organlarının CHP’li belediyelerden geçindiğini iddia etti. İnce, ‘’Belediye beslemeli bir medya olamaz. Muhalefet medyası belediyelerden geçiniyor. Belediyeden geçinen bir medya belediyeyi eleştiremez. Halk TV ne yapıyor ulaşım zammını savunuyor. Ulaşım zammına gerekçe yaratıyor. Bunlar gerçekten olacak iş değil. Erzurum’da Halk TV sokak röportajı yapıyor. Röportajı yapan oyunu kime vereceksin, diye soruyor. Memleket Partisi’ne vereceğim diyor. Halk TV ikinci kısmını kesiyor. Sol havuz medya Türkiye’nin durumlarını anlatmıyor’’ dedi.

CHP’NİN EKSENİ DEĞİŞTİ

CHP’nin siyasi ekseninin zaman içerisinde değiştiğini vurgulayan İnce, ‘’Selahattin Demirtaş’ı destekleseydiniz terfi alırdınız, HDP’li olsaydınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe girerdiniz ama Muharrem İnce’yi desteklediğiniz zaman ne milletvekili olabilirsiniz ne belediye başkanı olabilirsiniz” eleştirisinde bulundu.

REKLAM