Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muhalifler Humus'a ilerliyor: İşte sahadan anlık gelişmeler

Muhalifler Humus'a ilerliyor: İşte sahadan anlık gelişmeler

Semih Kara
09:386/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Muhaliflerin Humus'a ilerleyişi devam ediyor.
Muhaliflerin Humus'a ilerleyişi devam ediyor.

Suriyeli muhalif grupların başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında Halep, Tel Rıfat, Serakib, Maaret Numan ve Hama gibi stratejik öneme sahip yerleşim yerleri Esed rejiminin işgalinden kurtarılmıştı. 5 Aralık günü akşam üstü Hama'da kontrolü sağlayan muhalifler, hız kesmeden ilerleyişlerine devam etti. Muhaliflerin şimdiki hedefi Hama'nın güneyinde bulunan, rejim işgali altındaki Humus.

10.30

Humus'un kuzeyindeki
Gantu kasabası
muhaliflerin kontrolüne geçti.

10.20

Humus'un kuzeyindeki son belde olan
el-Der el-Kebira
muhaliflerin kontrolüne geçti.

10.15

Dera'daki
Devlet Güvenlik Merkezi
binası muhalifler tarafından ele geçirildi.

10.05

Yerel kaynakların iddiasına göre Dera'nın kuzeyindeki
Anhil kasabasında ayaklanan muhalifler
, çok sayıda rejim milisini tutukladı. Anhil kasabası, Esed muhaliflerinin yoğun olarak yaşadığı Dera kentinin 45 kilometre kuzeyinde, Şam'ın ise 55 kilometre güneyinde yer alıyor.

Muhalifler Anhil kasabasında rejim milislerini tutukladı.

09.50

Telbise'nin güneyindeki Ter Meale köyü muhaliflerin kontrolüne geçti. Humus'a olan uzaklık
4 kilometreye düştü.

Muhalifler Humus'a 4 kilometre uzaklıktaki Ter Meale'yi ele geçirdi.

09.35

Esed rejimine bağlı topçu birlikleri, muhaliflerin ele geçirdiği
Telbise bölgesini bombalamaya başladı.

09.30

Muhalifler Rastan'ın güneyindeki
Telbise kasabasında
kontrolü sağladı.

09.20

Muhalif gruplar, Hama ile Humus arasında bulunan stratejik öneme sahip
Rastan kasabasına çatışma olmadan girerek
bölgede kontrolü sağladı.
#Suriye
#Humus
#Hama
#Halep
#Operasyon
#Suriyeli Muhalifler
#Esed Rejimi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ABD'nin Kaliforniya açıklarında 7 şiddetinde deprem: Tsunami uyarısı verildi