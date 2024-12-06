Muhalifler Humus'a ilerliyor: İşte sahadan anlık gelişmeler

Muhaliflerin Humus'a ilerleyişi devam ediyor.
Suriyeli muhalif grupların başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında Halep, Tel Rıfat, Serakib, Maaret Numan ve Hama gibi stratejik öneme sahip yerleşim yerleri Esed rejiminin işgalinden kurtarılmıştı. 5 Aralık günü akşam üstü Hama'da kontrolü sağlayan muhalifler, hız kesmeden ilerleyişlerine devam etti. Muhaliflerin şimdiki hedefi Hama'nın güneyinde bulunan, rejim işgali altındaki Humus.
10.30
Humus'un kuzeyindeki
Gantu kasabası
muhaliflerin kontrolüne geçti.
10.20
Humus'un kuzeyindeki son belde olan
el-Der el-Kebira
muhaliflerin kontrolüne geçti.
10.15
Dera'daki
Devlet Güvenlik Merkezi
binası muhalifler tarafından ele geçirildi.
10.05
Yerel kaynakların iddiasına göre Dera'nın kuzeyindeki
Anhil kasabasında ayaklanan muhalifler
, çok sayıda rejim milisini tutukladı. Anhil kasabası, Esed muhaliflerinin yoğun olarak yaşadığı Dera kentinin 45 kilometre kuzeyinde, Şam'ın ise 55 kilometre güneyinde yer alıyor.
09.50
Telbise'nin güneyindeki Ter Meale köyü muhaliflerin kontrolüne geçti. Humus'a olan uzaklık
4 kilometreye düştü.
09.35
Esed rejimine bağlı topçu birlikleri, muhaliflerin ele geçirdiği
Telbise bölgesini bombalamaya başladı.
09.30
Muhalifler Rastan'ın güneyindeki
Telbise kasabasında
kontrolü sağladı.
09.20
Muhalif gruplar, Hama ile Humus arasında bulunan stratejik öneme sahip
Rastan kasabasına çatışma olmadan girerek
bölgede kontrolü sağladı.
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