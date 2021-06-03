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ANKARA

Muhalifler kaleyi içten fethedecek

Kılıçdaroğlu’nun kaset kumpası ile ele geçirdiği CHP’de muhalefet mücadeleyi parti içinde sürdürecek. Muhalifler, parti içerisinde kalarak yönetimi değiştirmek için çaba sarf edecek

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Muhalifler kaleyi içten fethedecek
Fotoğraf: Arşiv

CHP içerisindeki muhalefet, FETÖ’nün CHP ve Türk siyasetini dizayn için yaptığı kaset darbesi ile Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin değişmesi için parti içi mücadele verecek.

  • CHP’de yönetimin son dönemdeki gayrı milli politikalarını ve yönetim anlayışını eleştiren isimler Muharrem İnce öncülüğünde Memleket Partisi’ni kurdu. CHP’den İnce’nin ekibine katılanlar oldu ancak, CHP’li muhaliflerin büyük bir kısmının parti içerisinde yönetime karşı mücadele vereceği öğrenildi.

ÖRGÜT VE VATANDAŞ GÖRÜŞÜ ALINACAK

Muhalifler, il il gezerek nabız yoklayacak. Hem vatandaşla hem de parti örgütleriyle bir araya gelmeyi planlayan muhalefet, bu görüşmelerde parti politikalarından duyulan rahatsızlığı dile getirecek. Bu konuda hem örgütün hem de vatandaşın görüşleri alınacak. CHP’de yönetim değişikliği için mücadele verecek olan muhalefet partiyi ele geçirdiğini düşündükleri 10 Aralık Hareketi’ni ekarte ederek CHP’yi milli bir çizgiye getirmek için savaş verecek.

  • Partinin işgal edildiğini belirten muhalifler, “CHP, bizim için önemli bir kurum. Partimiz şu anda işgal altında. Atatürk’ün kurduğu partimizi işgalcilere teslim edip gidemeyiz” değerlendirmesini yapıyor.
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