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Muhammet Yakut genelevde ölmüş

Muhammet Yakut genelevde ölmüş

12:378/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
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Muhammet Yakut Almanya'da hayatını kaybetmişti.
Muhammet Yakut Almanya'da hayatını kaybetmişti.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, bir süredir kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz günlerde ölen Muhammet Yakut’un genelevde öldüğünü yazdı.

Bir süredir kırmızı bültenle aranan
Muhammet Yakut
'un geçtiğimiz günlerde Almanya'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldüğü haber basına yansımıştı.

Muhammet Yakut, Duisburg kentindeki cemevinde yapılan törenin ardından gömüldü.

Almanya'nın en büyük gazetelerinden
Bild
, Yakut'un ölümüyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.


"Öldüğü yer genelev olarak işletiliyordu"


İddiaya göre Yakut'un Castrop-Rauxel'deki bir
"sauna kulübünde"
öldüğü belirtilirken burasının bir genelev olarak işletildiğine de dikkat çekildi.

Bild'in haberine göre; Recklinghausen Polis Karakolu Sözcüsü Ramona Hörst, "
Şu an tek söyleyebildiğimiz, 1 Temmuz 2025'te bir saunada yaşamını yitiren 53 yaşındaki Türk vatandaşının ölümüyle ilgili bir soruşturma yürütüldüğü"
dedi.

Yakut'un cezaevinden ölümünden bir gün önce serbest bırakıldığı kaydedilirken, Yakut'un Ruhr bölgesindeki Penelope isimli
"sauna kulübüne"
gittiği belirtildi.

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