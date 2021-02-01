Muharrem İnce CHP’den ne kadar oy koparıyor: İşte anket sonuçları

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, başlatmış olduğu Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı almıştı. Parti kurma çalışmalarını sürdüren İnce, önceki gün de yakın zamanda CHP'den istifa edeceğini açıklamıştı. İnce ayrıca, CHP'den istifa eden vekiller Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in kendi partisine katılacağını duyurmuştu.

GÜNDEM Muharrem İnce CHP'den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye katılacağını açıkladı

Bu gelişmelerin ardından İnce'nin CHP'lilerden alabileceği oy konuşulmaya başlandı. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bu konuda Konsensüs’ün yaptığı anketi köşesine taşıdı. Acet'in yazısından ilgili kısım şöyle:

Mevcut istifaları, CHP’nin Meclis grubunda ‘bölünme’ biçiminde yorumlamak fazlasıyla abartılı olur. Ancak CHP’ye oy veren kitleler, yani taban için aynı şeyi söylemek çok kolay olmasa gerek. Kılıçdaroğlu yönetimi, Meclis grubu ve teşkilatlarda güçlü bir kadrolaşmaya gittiği için, Muharrem İnce gibi bir ismin buralara nüfuz etmesi kolay değil.

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Ancak CHP’ye sadece Meclis’teki milletvekilleri ya da teşkilatlarda görevi olanlar oy vermiyor sonuçta. Gelelim bu tablonun seçmen davranışlarına yansıyan yönüne. Konsensüs’ün yaptığı ankete göre İnce’nin parti kurma çabalarını olumlu bulanların oranı yüzde 25 düzeyinde.

AK Parti’nin anketlerde İnce'nin oranı yüzde 5-6

Bu, yüzde 25 oy verme anlamına gelmiyor tabii. Konsensüs’ün başındaki isim olan Murat Sarı, henüz partisini kurmadığı için İnce’nin partisine oy verir misiniz sorusunu sormadıklarını söylüyor. AK Parti’nin her ay birden fazla şirkete düzenli olarak yaptırdığı anketlerde ise, ucu açık sorularda yüzde 5-6 oranında Muharrem İnce ismi çıkıyor.

GÜNDEM Muharrem İnce'nin 'Memleket Partisi' gün sayıyor

İzmir'de rakam yüzde 18

İzmir’de bu anketler yapıldığında, Muharrem İnce’ye oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 18’i buluyor. İzmir’de yüzde 18 rakamı ortaya çıkıyorsa, bu oyların kahir ekserisinin CHP’den kopacak oylardan oluştuğu tahmin edilebilir. Seçim barajı yüzde 5’e düşse, İnce’nin partisinin bu barajı aşma ihtimali hiç de uzak değil.