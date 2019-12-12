Gündem Mültecileri tutmasaydık AB çözülürdü
POLİTİKA

Mültecileri tutmasaydık AB çözülürdü

Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi, Türkiye'nin Suriye'deki harekatlarının Avrupa'nın da avantajına olduğunu söyledi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Bülent Bilgi,
Bülent Bilgi,

UID Genel Başkanı Bilgi, Barış Pınarı Harekatı’nın ilk günlerinde Avrupa'nın çıldırırcasına Türkiye’ye saldırmaya başladığını söyleyerek, "Türkiye'nin bundan geri adım atmayacağını anladıktan sonra tepkiler geri çekilmeye başladı. Planlı bir şekilde merkezi bir yerden kınama kararları çıkarıyorlar. Operasyon esnasında UID olarak yetkililere, akademisyenlere Türkiye'nin haklılığını anlatan mektup gönderdik" dedi.

HAREKAT AVRUPA'NIN DA AVANTAJINA

Türkiye'nin, Suriye'de operasyon yapmasının sadece kendi yararına olmadığını dile getiren Bilgi, "Avrupa'nın da yararına oluyor. Çünkü Türkiye, oradan gelecek mülteci akınını durduruyor. Türkiye gittiği yere barışı, huzuru getiriyor. Alt yapının oluşmasını sağlıyor. Bu sadece Suriyelilerin, Türkiye'nin avantajına değil. Aslında Avrupa'nın da avantajına olan bir durum" diye konuştu.

DAHA FAZLA MÜLTECİDEN KURTULDU

  • Mevcut mültecilerin şu anda bile Avrupa'yı ciddi anlamda sarstığını vurgulayan Bilgi, şöyle konuştu: "Avrupa'nın temellerine dinamik koydu. Avrupa çözülme süreci ile karşı karşıya. Eğer Türkiye mültecileri yerinde tutmasaydı, yerinde göç durdurmasaydı, Avrupa'ya daha fazla mülteci gelmiş olsaydı bu çözülme süreci çok daha hızlanmış bir şekilde sirayet ederdi. Avrupa lidersizliğin, vizyonsuzluğun bedelini ödüyor. Bakış açılarını değiştirmedikleri takdirde siyasi anlamda barış projesi olarak görebileceğimiz AB bu vizyonsuzluk, lidersizlik ile AB'ni Avrupa'lılar kendilerini tehlikeye atıyor."

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