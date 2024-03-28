Murat Kurum Acil Eylem Planı'nı açıkladı: İstanbul yeni dönem için gün sayıyor

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum , "İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Lansmanı"nda konuştu.





Kurum İstanbul'a dair ilk 6 ay ve 1 yıl olmak üzere projelerinin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.





İşte Kurum'un açıklamaları;





İcraat adamayız, iş yapmayı severiz. İcraatlarımızın nasıl yapılacağına dair toplantıyı sizlerle paylaşmak istedik. Türkiye Yüzyılı’nın ilk seçimin nice eserlere vesile olmasını diliyorum. Bugün alanında en değerli uzmanları ile bir aradayız. Projelerimizi bu şehrin güzel insanları ile paylaşıyoruz. Pazar günü İstanbul’da inşallah gerçek belediyecilik dönemini başlatacağız. İstanbul yeni dönem için gün saymakta. Yola çıktığımız günden beri milletimizle aynı duyguları paylaşmanın mutluluğundayız. 4 büyük tanıtım toplantısı yaptık.





Ulaşımdan sosyal desteklere, kentsel dönüşümden altyapı faaliyetlerine kadar öncelikli ve acil olan 40 proje, altı ay ve bir yılda tamamlanacak. Bu projeler önümüzdeki beş yılın lokomotif gücü ve ilk büyük atılımları olacak.





İstanbul’un 5 yıllık süreçte geriye gitmesinden dolayı projelerin hızlıca yapılmasını tespit ettik. Yoğun bir mesai içinde olduk. Bilim insanları ile bu projeleri çalıştık.





İstanbul’un 5 yıllık süreçte geriye gitmesinden dolayı projelerin hızlıca yapılmasını tespit ettik. Yoğun bir mesai içinde olduk. Bilim insanları ile bu projeleri çalıştık. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren projelerimiz hayata geçecek.









5. 6 km uzunluğundaki Samandıra- Sultanbeyli metro hattını ilk yılda açacağız. 420 km’ye çıkartacağız raylı sistem hattını. Liyakatli kadrolar bir yılda yapacak.





Yani bu 40 kilometrelik hattı hemen yaparak; mevcut yönetimin 5 yılda yapamadığını, biz 1 yılda yapacağız. Yine bizim dönemimizde başlanan, sonrasında ihalesi iptal edilen Kaynarca-Tuzla arasındaki 7,9 kilometrelik hattın da yapımına ilk 6 ayda başlayacağız ve süratle bitireceğiz.









9,7 kilometre uzunluğundaki Bağcılar (Kirazlı)- Küçükçekmece (Halkalı) metro hattının ilk 6 ayda yapımına başlayacağız.





Buraya da bir parantez açmamız gerekiyor. Bizim zamanımızda, bu hatta dair ihalemiz yapıldı. Ardından bu hattı yüzde 10 seviyesine getirdik. Ama bunlar gelir gelmez bu hattın ihalesini hemen iptal ettiler. 4 sene boyunca yüzde 10'da olan bu hatta hiçbir işlem yapmadıkları gibi, şimdi de apar topar bir göz boyama ihalesi yapmaya kalktılar; şov malzemesi yaptılar; ama onu da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.









Dediğim gibi biz bu gidişi durduracağız, hemen ilk altı ayda yapımına başlayacağız ve hızla milletimize armağan edeceğiz. 18,1 kilometre uzunluğundaki Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir- Esenyurt hattımızı biliyorsunuz.





Yine; 21,3 km uzunluğundaki Üsküdar-Kadıköy-Kartal-Maltepe tramwayının; 3,1 km uzunluğundaki Eyüp Sultan- Bayrampaşa tramvayının; 2 km uzunluğundaki Eyüp Sultan-Pierre Loti teleferik hattının yapımlarına ilk 6 ayda hemen start vereceğiz.





Yine ilk 6 ay içinde; 14.5 km uzunluğundaki Sefaköy-Yenikapı/ilk 1 yıl içinde, 28 km uzunluğundaki İncirli-Söğütlüçeşme/yine ilk 1 yıl içinde 62,4 km uzunluğundaki Samandıra - İstanbul havalimanı Raylı Sistem hatlarının yapımlarına başlayacağız.





İlk 6 ayda tamamlanacak raylı sistem projeleri;





Mevcut yönetimin İkitelli-Ataköy arasında açmadığı Mimar Sinan İstasyonu

Çekmeköy- Samandıra hattı arasındaki Sancaktepe Hastane istasyonu

7,9 km’lik Kaynarca-Tuzla arasındaki hat

9,7 km’lik Bağcılar(Kirazlı)- Küçükçekmece(Halkalı) metro hattı

18,1 km’lik Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir-Esenyurt hattı içinde, henüz yapımına hiç başlanmamış olan Halkalı-Bahçeşehir-Esenyurt hattının inşası başlayacak

18 km’lik Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü hattı

17,4 km’lik Vezneciler-Sultangazi hattı

5,4 km’lik Sultanbeyli-Kurtköy hattı

6 km’lik Kurtköy-Sabiha Gökçen hattı

21,3 km’lik Üsküdar-Kadıköy-Kartal-Maltepe tramvayı

3.1 km’lik Eyüp Sultan- Bayrampaşa tramvayı

2 km’lik Eyüp Sultan-Pierre Loti teleferik hattı

14.5 km’lik Sefaköy-Yenikapı hattı





İlk 1 yılda tamamlanacak raylı sistem projeleri;





13 km’lik AK Parti döneminde ihalesi yapılan ancak tamamlanamayan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro hattı

5,6 km’lik AK Parti döneminde ihalesi yapılan ancak tamamlanamayan Samandıra-Sultanbeyli arasındaki hat

4,5 kilometre uzunluğundaki Kabataş-Yıldız hattı

17,5 km’lik Arnavutköy-Halkalı Metrosu

28 km’lik İncirli-Söğütlüçeşme hattı

62,4 km’lik Samandıra-İstanbul Havalimanı hattı

İstanbul İlk görev yılının sonunda; şu an mevcut 379,5 km olan raylı sistem uzunluğunu 40,6 km’lik 4 yeni hattın hizmete alınmasıyla birlikte 420,1 km’ye çıkmış olacak.

Toplam 184,7 km uzunluğunda 11 yeni raylı sistem hattının yapımı başlayacak. Böylece; ilk yıl içinde aynı anda 20 hat ve 270,6 km raylı sistem çalışması sürdürülmüş olacak.





"1 yılda tam 2 katını yapacağız"





AK Parti döneminde başlattığımız 9 hattı da hızlandıracağız; bunun yanı sıra toplamda 184,7 km uzunluğunda 11 yeni raylı sistem hattına da başlayacağız. Böylece; ilk yıl içinde aynı anda 20 hat ve 270,6 km raylı sistem çalışmasını sürdürmüş olacağız.





Yani mevcut liyakatsiz yönetimin 5 yılda yaptığının; biz 1 yılda tam 2 katını yapacağız.









"Dolmabahçe-Levazim tüneli' inşaasına ilk 6 ayda hemen yeniden başlayacağız"





Şimdi geldik, tünel ve yol projelerimize. 7,8 kilometre uzunluğa sahip olan ve bizim dönemimiz başlatılan ancak mevcut yönetim tarafından beton dökülen Dolmabahçe-Levazım Tüneli' inşaasına; ilk 6 ayda hemen yeniden başlayacağız.





7,2 kilometre uzunluğundaki Levazım-Armutlu bölümünün yapımını da ilk 6 ayda; 4,4 kilom uzunluğundaki Armutlu-Cendere ve 1,8 kilometre uzunluğundaki Cendere-Ayazağa Tüneller yapımlarını ilk yıl içerisinde başlatacağız. Yine; 4,5 kilometre uzunluğundaki Ayazağa-Çayır Tünelini ilk 6 ayda inşaasına başlayacağız.





İlk 1 yıl içinde, 7 tünelde toplam 47,9 km yapım çalışması başlamış olacak.





İlk 6 ayda inşa edilecek tünel projeleri;





7,8 km uzunluğa sahip; mevcut yönetim tarafından beton dökülen Dolmabahçe-Levazım Tüneli

7,2 km uzunluğundaki Levazım-Armutlu bölümü

4,5 km uzunluğundaki Ayazağa-Sarıyer (Çayırbaşı) Tüneli

11,6 km’lik Kâğıthane-Bayrampaşa Tüneli

10,2 km’lik Göztepe-Bostancı Tüneli





İlk 1 yılda hayata geçirilecek tünel projeleri;





4,8 km’lik Armutlu-Cendere Tüneli

1,8 km’lik Cendere-Ayazağa Tüneli

Çayırbaşı, Ayazağa, Levazım ve Dolmabahçe etabında 25,7 kilometrelik tünel projesi hızla tamamladığında, Büyükdere Caddesi ve sahil yoluna alternatif Dolmabahçe’den başlayıp Kilyos'a uzanan tünel zinciri hayata geçecek.





'45 kavşağımızın yapımını başlatıyoruz'





Biz trafik çilesini çok daha detaylı çözümlerle bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu noktada ilk 6 ayda; tam 260 kilometrelik ana yol ve yan yolun; yine ilk 6 ayda 45 kavşağımızın yapımını başlatıyoruz. Bu kavşakların da tümünü ilk yıl tamamlamış olacağız.





'50 km motosiklet yolunu hemen hizmete açacağız'





Motosiklet yolu ve bariyerleri konusunda titiz davrandık. Kazalar olmasın, Allah korusun kaza olursa da motor kullanan kardeşlerimiz yaralanmasın istiyoruz. Bu noktada da 1. yılın sonuna kadar 50 km motosiklet yolunu hemen hizmete açacağız.





İstanbul'un en çok kullanılan yollarında toplam 100 kilometre motosiklet güvenlik bariyerini ilk 1 yılda hemen yapacağız. Biz İstanbul'a 250 bin araçlık otopark yapacağımızı beyan ettik. Bu noktada da ilk adımı atacağız. İlk 1 yılda tam 50 bin araçlık otoparkın yapımını başlatacağız, 25 binini 1 yılın sonunda hizmete alacağız.





'Metrobüs hattının kapasitesini artıracağız'





Her otoparkımızda; şarj istasyonları olacak; sıfır atığa ve engelsiz ulaşıma uygun şekilde dizayn edilecek.





Yine ilk 6 ay içerisinde taksi problemini vatandaşımızın, esnafımızın, tüm paydaşların lehine olacak şekilde çözeceğiz. İstanbul'un gündeminden taksi sorununu çıkaracağız. Taksi eksiğini şehrimizin ihtiyaçlarına göre gidereceğiz. Yine dijital uygulamaları tek merkezde buluşturarak çok başlılığa son vereceğiz. İstanbul Taksi'sini marka haline getireceğiz.









Vatandaşımızın bir beklentisi de Metrobüs ve otobüs sayılarımızı artırmamızdır.









Bu noktada da ilk 6 ayda mevcut metrobüs hattında yeni işletme planımızı tesis ederek, metrobüs hattının kapasitesini artıracağız. İlk yıl tamamlandığında toplam 100 yeni metrobüs, 250 yeni otobüs filolarımıza dâhil olacak.









Hazırladığımız "Yeni Metrobüs İşletme Planı" sayesinde; metrobüs kapasitesini yüzde 20 arttıracağız. Altunizade, Zincirlikuyu, Yenibosna gibi yoğun olan alanlardaki yığılmayı artık sonlandıracağız. Bozuk metrobüsleri süratle onaracak; yine metro hatları için de sıkıntılı tüm araçları iyileştireceğiz.













'Trafikte kalma süresini yüzde 64'ten 59'a düşüreceğiz'





Tüm bu metro, tünel, yol ve kavşak projelerimizi tamamladığımızda; İstanbul'un en merkez yerlerinde yaşanan trafiği yerin altına alacak, alternatif yollarla yayacak ve milletimize nefe aldıracağız. Trafikte kalma süresini yüzde 64'ten 59'a düşüreceğiz.









Kentsel dönüşüm çalışmaları: Başvuruları hemen 15 Nisan'da almaya başlayacağız









Depremle ilgili adımlarımızı atmamız gerekiyor. Mücadelemizi daha iyi bir gelecek sunmak için yapıyoruz. İstanbul’un deprem riskini ortadan kaldırmamız gerekiyor.





İstanbul'un en acil ihtiyaçlarının başında depreme hazırlık geliyor. İstanbul'u depremin risklerinden korumak, İstanbul'u depreme hazır hale getirmek sorumluluk hissi taşıyan herkesin boynunun borcudur.





Biz göreve gelir gelmez, milletimize vaadimiz olan 650 bin konutun inşa sürecine 39 ilçemizde başlıyoruz. 300 bin konutumuzu yarısı büyükşehirden diyerek Kiptaş eliyle yapacağımızı duyurmuştuk. Başvuruları hemen 15 Nisan'da almaya başlayacak, 1 ay içerisinde başvuru sürecini tamamlayacağız.









"650 bin konutun inşa sürecine 39 ilçemizde başlıyoruz"





Biz göreve gelir gelmez, milletimize vaadimiz olan 650 bin konutun inşa sürecine 39 ilçemizde başlıyoruz. 300 bin konutumuzu yarısı büyükşehirden diyerek Kiptaş eliyle yapacağımızı duyurmuştuk. Başvuruları hemen 15 Nisan'da almaya başlayacak, 1 ay içerisinde başvuru sürecini tamamlayacağız.





Afet müdahale merkezi





İlk 6 ayda; Anadolu ve Avrupa Yakası’na birer adet afet müdahale merkezinin yapımı başlayacak.





İlk 1 yılın sonu gelmeden; kalan 7 afet müdahale merkezinin yapımı başlamış olacak.





Afet lojistik destek merkezi





İlk 1 yılda; Anadolu ve Avrupa Yakası’na birer tane lojistik merkezi yapılacak.





Afet çantası ve afet akademisi





İlk 1 yılda; İstanbul’da afet çantası dağıtımı başlayacak, afet akademisi kurulacak.





Geçici yaşam alanları





İlk 6 ayda; 39 ilçede tam donanımlı ve geçici yaşam alanları yapımı başlayacak





Hasta yakını konaklama merkezi





İlk 1 yılda; Anadolu ve Avrupa Yakası’nda birer adet hasta yakını konaklama merkezi yapımı başlayacak.





Afetlerde son derece destekleyecek olan dijital ikiz projesinin; veri bilgi altyapısı ilk 6 ayda kurulacak. İlk yılın sonunda ise hizmete alınacak.





Meydanlar





İlk 6 ayda; İstanbul için kentsel tasarım rehberi hazırlanacak.





İlk 1 yılda; 39 ilçenin tamamında meydan düzenlemeleri başlayacak.





Mahalle bahçeleri





İlk 6 ayda; 39 ilçede mahalle bahçesi çalışmalarını başlayacak.





İlk 6 ayda; İstanbul Botanik Bahçesi’nin çalışmaları başlayacak ve 1 yılın sonuna gelmeden ilk etabı açılacak.





İlk 1 yılda; AK Parti döneminde inşaat ilerleme oranı yüzde 70 olan ve 5 yıldır çivi çakılmayan İstanbul Müzesi açılacak.





Şehir kütüphaneleri





İlk 1 yılda; şehir kütüphanelerinin inşaat çalışmaları başlayacak. Bunlardan bir tanesi yine ilk bir yılda tamamlanacak.





İlk 6 ayda; Mahalle Spor Tesislerinin yapımı başlayacak.





Kreşler





İlk 1 yıl içinde; 100 kreş açılacak. Bunların bir bölümü 7/24 esasına göre çalışacak, gece çalışan vatandaşların evlatları Büyükşehir’e emanet olacak.





İlk 1 yılda; iki yakada 50 bin kapasiteli Hayvan Yaşam Merkezlerinin yapımı başlayacak.





İlk 1 yılda; 39 ilçeye Geçici Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezleri yapılacak.





İlk 6 ayda; Silahtar Ağa Arıtma Tesisinin temeli yeniden atılacak.





Paylaşımlı ofisler





İlk 6 ayda; 39 ilçemizin tamamında paylaşımcı ofislerin tamamı açılacak.





Bu ofisler, gençlerin kendi işlerini kurabilmelerine, görüşmelerini yapabilmelerine ve profesyonel yaşamlarında desteklenmelerine destek sağlayacak.





İlk 6 ayda; İsmek özüne dönecek. İSMEK bünyesinde yeni kurslar açılacak.





Emeklilere 2 bin 500 TL destek ödemesi





Emeklilerin İstanbul kartlarına 2 bin 500’er lira yüklenecek. Böylece 1 yılda toplamda 30 bin lira destek sağlanacak.









Sosyal su tarifesi





Sosyal su tarifesi hemen hayata geçecek.





İlk hafta itibariyle; öğrenci evlerinin, 65 yaş üstü aboneler ile ihtiyaç sahibi tüm emekli abonelerin, kamu kurumlarından sosyal destek alan vatandaşların 10 metreküpe kadar su tüketimlerinde faturanın yüzde 50’si büyükşehirden olacak. Yani bugün, 237 lira olan fatura, ilk ay itibariyle 118 liraya düşecek.





Küçük Esnaf tarifesi ile; 5 metreküpe kadar tüketimde yüzde 50 indirim uygulanacak. Yani şu an 5 metreküpe 310 lira ödeyen esnaf bundan böyle sadece 155 lira ödeyecek.





Ücretsiz ulaşım ve toplu taşıma indirimi





İlköğretim öğrencilerine toplu ulaşım tamamen ücretsiz olacak.





Üniversite öğrencilerine mevcut tarifeden yüzde 40 indirim uygulanacak. Öğrencilerin aylık abonmanları mayıs ayında 150 lira olacak.





Tüm öğretmenlere indirimli ulaşım hizmeti başlayacak.





Deniz ulaşımında ücretsiz aktarma sistemi ilk ay itibariyle başlayacak.





Üniversite öğrencilerine eğitim desteği





Üniversite öğrencilerinin hesaplarına 10 bin liralık desteği hemen yatırılacak.





İlk 6 ayda; öğrenci evlerine aylık 25 metreküplük doğalgaz desteği başlayacak.





İlk işini kuran gençlere İBB desteği





İlk 6 ayda; ilk işini kuran gençlere 100 bin lira destek ödemesi ilk hafta başlayacak.





Gençlere evlilik desteği





İlk 6 ayda; yeni evlenen gençlere 50 bin liralık ilk evlilik desteği başlayacak.





İlk 1 yılda; Mekanİstanbul’lar 39 ilçeye açılacak.





Sosyal tesislerde gençlere ve üniversite öğrencilerine indirim uygulamaları ilk hafta başlayacak.





Kadın girişimcilere hibe desteği





İlk 6 ayda; kadın girişimcilere 100 bin lira hibe ödemesi hemen başlayacak.





İlkokul öğrencilerine beslenme desteği





İlkokul öğrencilerine tamamen doğal ürünlerden oluşan beslenme desteği bu okul sezonu içerisinde başlayacak.

Okulların güvenlik ve temizlik uygulamalarını Büyükşehir yapacak.





Büyüklerimize yemek ve temizlik hizmeti hemen başlayacak.









Kırsal kalkınma projesi destekleri





151 köyün tamamına Kırsal Kalkınma Projesi destekleri verilmeye başlayacak.





Buna göre; ilk ay itibarıyla tüm köylere; tohum, fide, gübre, yakıt, büyükbaş/küçükbaş hayvan, makine, teçhizat ve sulama noktasında doğrudan destek paketleri hemen sunulacak.





İstanbul Büyükşehir Belediyesinden haksız yere işten çıkarılmış tüm vatandaşlar ilk 1 ay içerisinde görevlerine geri alınacak.





Performans ücretleri eşit olarak dağıtılacak. Sosyal denge tazminatı eklenerek yılda iki kez ikramiye verilecek.





Kadrolu ve taşeron işçilerin maaşlarında güçlü bir düzeltme yapılacak; İBB personelinin 5 yıldır yaşadığı tüm adaletsizlikler hızlı bir şekilde giderilecek.







