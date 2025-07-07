Murat Özçelik CHP'den istifa etti: İmamoğlu'nun yanlışlarının üstü örtülüyor

Öte yandan, son kurultay sürecinde birçok partilinin de şahit olduğu şekilde, iç işleyişe ve demokratik ilkelere gölge düşüren bazı usulsüzlüklerin yaşandığı kanaatindeyim. Bu tür uygulamalar sadece partinin güvenilirliğine zarar vermekle kalmamakta, aynı zamanda partinin başına yeniden gelmesi muhtemel eski genel başkanın 2010 yılından bu yana sürdürdüğü liderliğin, kamuoyunun ve partililerin nezdinde büyük bir başarı ve güven üretmediğini de açıkça göstermektedir.