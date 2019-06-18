​Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Mursi iki defa kalp krizi geçirdi hastaneye götürmediler ilaçlarını vermediler

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi darbecilerin kurduğu mahkeme salonunda şehit düştü. Türk Arap Medya Derneği Başkanı ve Gazeteci Turan Kışlakçı, Mursi'nin ölümüne ilişkin TVNET yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kışlakçı şunları söyledi: “Öncelikle İslam Dünyasının değil sadece bütün dünyanın başı sağ olsun. Çünkü Mısır'ın 5 bin yıllık kadim tarihinde seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı. Toplumun yüzde 50 oyunu alarak birinci olmuştur. Her ne kadar demokrasi kılıfı altına sığınsalar bile geçen yüzyıldaki Hitler, Mussolini'nin benzeri devlet liderlerini desteklediler. Bir zalimi, katili desteklediler. 3 Temmuz 2013 yılında bir günde 5 bin insan katleden biri Sisi. Bu coğrafyayı tebessümle, güler yüzle, makyajlı suratla köleleştiremeyecekler. Mursi'nin bugünkü şehadeti bunu gösterdi. Batı'nın iki yüzlülüğü. Avrupa Birliği'nden heyet gitmeden önce 9 genci idam etmişlerdi. Hani Avrupa Birliği idama karşı olduğunu söylüyor. Diğer ülkeleri sıkıştırmaya çalışıyor. Fakat bu hainler, diktatörler, lider bozuntuları demokrasi arkasına sığınıp İslam Dünyasını köleleştirmek niyetindeler. İki defa kalp krizi geçirdi hastaneye götürmediler. Mahkeme salonunda ölmüş olabilir. İlaçları verilmediği için. Dünyanın özgürlüğü için şehit olanlardan biridir.'