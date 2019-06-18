​Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. 2013 yılından bu yana tutuklu bulunan ve hakkında açılan davalardan toplam 48 yıl hapse mahkum edilmişti.
MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK
68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için bugün Türkiye'de merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını söyledi:
"Tüm dünyada, şehit Cumhurbaşkanı için kılınan cenaze namazları dün Kudüs’te başladı. Bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla milletimiz tarafından eda edilecek. Kudüs’ten İstanbul’a, Türkiye’nin ve dünyanın her yerine uzanacak."
DİYANET YURT GENELİNDE GIYABİ CENAZE NAMAZI KILDIRACAK
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yurt genelindeki merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.