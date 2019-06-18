Gündem Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
POLİTİKA

​Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin gıyabi cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed Mursi
Muhammed Mursi

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. 2013 yılından bu yana tutuklu bulunan ve hakkında açılan davalardan toplam 48 yıl hapse mahkum edilmişti.

MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK

68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için bugün Türkiye'de merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını söyledi:

  • "Tüm dünyada, şehit Cumhurbaşkanı için kılınan cenaze namazları dün Kudüs’te başladı. Bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla milletimiz tarafından eda edilecek. Kudüs’ten İstanbul’a, Türkiye’nin ve dünyanın her yerine uzanacak."

DİYANET YURT GENELİNDE GIYABİ CENAZE NAMAZI KILDIRACAK

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yurt genelindeki merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.

Mursi için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak
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Mursi için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak

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Mursi için Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı
OYNAT 01:13
Mursi için Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı
Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçtiğimiz saatlerde mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Filistinli Müslümanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazından sonra yaşamını yitiren Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Mursi'nin hafızalardan silinmeyecek konuşması
OYNAT 01:08
Mursi'nin hafızalardan silinmeyecek konuşması
Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, darbe öncesi katıldığı bir programda hafızalardan silinmeyecek açıklamalar yapmıştı. Mursi, 'Vatanımızın aslanlarını öldürüp de, kendinizi düşmanların köpeklerine yedirmeyin. O zaman zalim yöneticilere söylüyordum. Acaba bunu söylemeye devam edecek miyiz?' demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum
OYNAT 01:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne geldi. Basın mensuplarının Mısır Devrik Lideri Nuhammed Mursi'nin öldüğünün hatırlatılması üzerine Erdoğan, 'Arabadan inerken haberi aldım maalesef mahkeme salonunda cereyan etmiş. Ben öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Mursi iki defa kalp krizi geçirdi hastaneye götürmediler ilaçlarını vermediler
OYNAT
Mursi iki defa kalp krizi geçirdi hastaneye götürmediler ilaçlarını vermediler
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi darbecilerin kurduğu mahkeme salonunda şehit düştü. Türk Arap Medya Derneği Başkanı ve Gazeteci Turan Kışlakçı, Mursi'nin ölümüne ilişkin TVNET yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kışlakçı şunları söyledi: “Öncelikle İslam Dünyasının değil sadece bütün dünyanın başı sağ olsun. Çünkü Mısır'ın 5 bin yıllık kadim tarihinde seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı. Toplumun yüzde 50 oyunu alarak birinci olmuştur. Her ne kadar demokrasi kılıfı altına sığınsalar bile geçen yüzyıldaki Hitler, Mussolini'nin benzeri devlet liderlerini desteklediler. Bir zalimi, katili desteklediler. 3 Temmuz 2013 yılında bir günde 5 bin insan katleden biri Sisi. Bu coğrafyayı tebessümle, güler yüzle, makyajlı suratla köleleştiremeyecekler. Mursi'nin bugünkü şehadeti bunu gösterdi. Batı'nın iki yüzlülüğü. Avrupa Birliği'nden heyet gitmeden önce 9 genci idam etmişlerdi. Hani Avrupa Birliği idama karşı olduğunu söylüyor. Diğer ülkeleri sıkıştırmaya çalışıyor. Fakat bu hainler, diktatörler, lider bozuntuları demokrasi arkasına sığınıp İslam Dünyasını köleleştirmek niyetindeler. İki defa kalp krizi geçirdi hastaneye götürmediler. Mahkeme salonunda ölmüş olabilir. İlaçları verilmediği için. Dünyanın özgürlüğü için şehit olanlardan biridir.'
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