Mustafa Şentop'tan İsveç ve Finlandiya'ya uyarı: İki ay geçti ortada somut bir adım yok!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Matti Vanhanen ve İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ile çevrimiçi üçlü bir görüşme yaptı.

ATILACAK ADIMLARI BEKLİYORUZ

Türkiye’nin, ilke olarak İsveç ve Finlandiya’nın stratejik hedef olarak ortaya koydukları NATO üyeliğini desteklediğini belirten Şentop görüşmede, NATO Madrid Zirvesi’nde imzalanan üçlü muhtırayı hatırlatarak, Türkiye’nin, her iki ülkeden de, PKK, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle ilgili atacağı adımı beklediğini kaydetti. Muhtıranın üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen henüz adım atılmadığını da belirten Şentop, Türkiye’nin, iki ülkenin taahhütlerini yakından takip ettiğini vurguladı.

MUHTIRA KILAVUZUMUZ

“Üçlü muhtıra bu süreçteki kılavuzumuz olmalıdır” diyen Şentop, şöyle devam etti: “İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri onay için TBMM’ye sevk edildiğinde, TBMM’de bu süreçte yaşanacak tartışmalarda bu muhtıra bir referans olarak alınacaktır. Şüphesiz, muhtıranın ne ölçüde uygulamaya geçtiği değerlendirilecektir. Dolayısıyla, muhtıra, TBMM onayı söz konusu olduğunda performansın ölçüldüğü bir belge muamelesi de görecektir. Mevcut ortamda kamuoyumuzu muhtıranın maddelerinin uygulandığı yönünde ikna etmemiz mümkün değildir. Onay süreci için söz konusu taahhütlerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.”

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