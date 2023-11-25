Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında karar açıklandı

Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ile tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı.

Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ile tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı.

Gündüz de "Takdir mahkemenindir. Suçsuzum, beratimi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk de beraat talebinde bulundu.

Mahkeme yerel mahkemenin beraatine hükmettiği tutuksuz sanık Soyalp'e verilen hükmü de kaldırdı. Soyalp'in maktul Şener'e yönelik "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçunu işlediğine karar veren mahkeme, sanığı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte Soyalp tutuklandı.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek'e yerel mahkemece verilen beraat kararlarını da hukuka uygun buldu.

Ankara Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz olayın yaşandığı 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti.

Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada sanıklardan Karakaş sahneye gelerek Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.