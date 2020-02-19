MYK’da idlib mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kendi güvenliği için orada olduğuna vurgu yaparak, Libya, İdlib ve Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin önümüzdeki günlerde de gündemin sıcak konuları olarak gündemde kalmaya devam edeceğini söylediği kaydedildi.

RUSYA İLE SURİYE MÜZAKERELERİ

Suriye konusunda Rusya ile yapılan müzakerelere dikkati çeken Erdoğan, “Rusya ile başta S-400, Türk Akım Projesi, turizm gibi pek çok alanda ilişkilerimiz var. Sorunlu alanlarla sorunsuz alanları birbiri ile karıştırmamalıyız. Onun için Suriye konusunu ayrı olarak ele alıyoruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi. BM’nin önümüzdeki günlerde Suriye konusuna müdahil olacağı, yeni anayasa yapım çalışmasının hızlanacağı ifade edildi.

BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİLER KILIÇDAROĞLU’NA YOL AÇTILAR

FETÖ’nün siyasi ayağının da gündeme geldiği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin söylemlerine tepki göstererek, “O gece FETÖ’nün hedefi bendim. Beni öldürmek istediler. FETÖ’cüler kendisine havaalanından ayrılırken yol açtılar. Darbe girişimini film seyreder gibi seyretti” dediği öğrenildi.

İYİ Parti’de yaşanan istifaların da gündeme geldiği MYK’da Erdoğan’ın, “Diğer partilerde olan bitenler bizi ilgilendirmiyor. Partimize gelmek isteyen gelir. Kimse için özel bir çalışmamız yok. Biz kendi kongre sürecimize bakıyoruz” dediği belirtildi.