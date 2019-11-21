Naaş hırsızı Afrin’de kıskıvrak

İçişleri Bakanlığı, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşlarının teröristler tarafından bir traktör römorkuna konularak kaçırıldığı, kaçırılma görüntülerinin de terör örgütüne ait kanallarda yayınlandığını hatırlatarak şu açıklamayı yaptı: "Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin başlattığı soruşturma kapsamında Afrin/Raco bölgesinde bu olaya karıştığı tespit edilen toplam 11 terörist yakalandı. Teröristlerden alınan ifadeler doğrultusunda şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin, PKK/YPG'nin sözde Raco sorumlusu 'Zeynel' kod adlı teröristin yanında bulunan Duzyer Kurdi olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin sıkı takibi sonucu sözkonusu terörist Duzyer Kurdi, Raco/Mamaluşağı köyünde yakalandı." Hatay’a getirilen terörist Kurdi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.