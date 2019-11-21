Naaş hırsızı Afrin’de kıskıvrak

Siyasette 'PYD terör örgütü' polemiği

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de PYD için 'terör örgütü' diyemediğini iddia etti. Oysa Erdoğan, Trump'la yaptığı ortak basın toplantısında, PYD'nin PKK'nın kolu olan bir terör örgütü olduğunu bir kez daha haykırdı. CHP disiplini ise 'PYD terör örgütü değildir' diyen PM üyesi Aksünger hakkında 'disiplin sürecinin işletilmesine gerek olmadığına' hükmetti.