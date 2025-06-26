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Nadir böcek türü geyik böceğinin bugünkü durağı Güney oldu

Nadir böcek türü geyik böceğinin bugünkü durağı Güney oldu

16:4726/06/2025, Perşembe
IHA
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Denizli'nin Güney ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan geyik böceği görüldü.
Denizli'nin Güney ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan geyik böceği görüldü.

Denizli'nin Güney ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan geyik böceği görüldü. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan geyik böceğini (Lucanus Cervus) oyoldan geçen vatandaş fark etti.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan, her gün başka bir il veya ilçede görülen geyik böceğinin bugünkü durağı Denizli'nin Güney ilçesi oldu.


Bir vatandaş, bölgede daha önce rastlamadığı türde bir böcek gördü.


Hayvanı cep telefonu ile çeken vatandaş, yaptığı incelemede böceğin, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan geyik böceği (Lucanus Cervus) olduğunu öğrendi. Vatandaş, bir süre böceğin fotoğrafını çektikten sonra bölgeden ayrıldı.



#Geyik böceği
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