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Nakil aldıran 77 bin 647 öğrenci deprem bölgesine döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afet bölgesinden diğer illere nakil aldıran 77 bin 647 öğrencinin tekrar kendi illerine döndüğünü belirtti.

10:51 . 16/05/2023 Salı
DHA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki eğitim yuvalarımızı evlatlarımızla buluşturmamız, hayatın olağan akışında ilerlemesine büyük katkı sağladı. Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 77 bin 647'si okulları ve arkadaşlarına yeniden kavuştu" ifadelerini kullandı. Bakan Özer'in paylaştığı görsele göre; 24 bin 833 öğrenci Kahramanmaraş'a, 2 bin 642 öğrenci Adana'ya, 14 bin 382 öğrenci Hatay'a, 2 bin 332 öğrenci Osmaniye'ye, 255 öğrenci Kilis'e, 9 bin 274 öğrenci Gaziantep'e, 9 bin 944 öğrenci Adıyaman'a, 11 bin 76 öğrenci Malatya'ya, 1487 öğrenci Şanlıurfa'ya, 1422 öğrenci ise Diyarbakır'a geri döndü.



#Mahmut Özer
#deprem bölgesi
#öğrenci
#nakil
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