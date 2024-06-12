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Nakilde ölen köpeklere otopsi

Başkentte alarma neden olan Şanlıurfa’dan kuduz köpek naklinde tutuklanan Buket Özgünlü, imza karşılığında köpekleri sahiplendiklerini belirtirken, taşıma sırasında ölen köpekler inceleme altına alındı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:21 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Buket Özgünlü.
Buket Özgünlü.

Aralarında kuduzluların da olduğu yaklaşık 35 köpeği Ankara'ya getiren Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde Siverek'e dernek olarak basın açıklaması yapmaya gittiklerini iddia etti. Özgünlü, “Belediye yetkilerine hayvanları sahiplenip sahiplenemeyeceğimizi sorduk. Yetkililer bize sahiplenebileceğimizi söylediler. İmza karşılığında köpekleri sahiplendik. İçlerinden iki köpek hastaydı. Amacım köpeklere bakmaktı. Üzerime atılı suçlamayı reddediyorum” dedi.



#Kuduz Köpek
#Köpek
#Sokak hayvanları
#Toplum
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