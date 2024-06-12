Nakilde ölen köpeklere otopsi

Aralarında kuduzluların da olduğu yaklaşık 35 köpeği Ankara'ya getiren Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde Siverek'e dernek olarak basın açıklaması yapmaya gittiklerini iddia etti. Özgünlü, “Belediye yetkilerine hayvanları sahiplenip sahiplenemeyeceğimizi sorduk. Yetkililer bize sahiplenebileceğimizi söylediler. İmza karşılığında köpekleri sahiplendik. İçlerinden iki köpek hastaydı. Amacım köpeklere bakmaktı. Üzerime atılı suçlamayı reddediyorum” dedi.