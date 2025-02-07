Narin Güran davasında itiraz: Bakanlık Nevzat Bahtiyar için harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'ın 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yapıldı.
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