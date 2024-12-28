Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davada karar çıktı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Karar Nevzat boyutundan eksik kalmıştır. Diyarbakır Barosu kararı Nevzat bakımından istinaf edecek" dedi.
NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise cinayet suçunun dışında tutuldu. Bahtiyar suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
NEVZAT BAHTİYAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Bu karar tartışmalara neden olurken, Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
"TAŞIMA CEZASI NEYSE BEN RAZIYIZ"
Nevzat Bahtiyar, mahkemede son sözünün sorulması üzerine, "Sayın başkanım Narin'i ben öldürmedim. Cesedini Salim Güran bana verdi. Taşıma cezası neyse ben razıyım." demişti.