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Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar kararına tepki: İtiraz edeceğiz

Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar kararına tepki: İtiraz edeceğiz

23:5228/12/2024, Cumartesi
G: 29/12/2024, Pazar
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Diyarbakır Barosu Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz edecek.
Diyarbakır Barosu Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz edecek.

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davada karar çıktı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Karar Nevzat boyutundan eksik kalmıştır. Diyarbakır Barosu kararı Nevzat bakımından istinaf edecek" dedi.

Türkiye'de bugün herkesin gözü Narin Güran cinayeti davasına çevrilmişti. Herkesin merakla beklediği cezalar belli oldu.
Bu kapsamda tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise cinayet suçunun dışında tutuldu. Bahtiyar suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

NEVZAT BAHTİYAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bu karar tartışmalara neden olurken, Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Eren,
"Nevzat, Narin’i öldürmemiş olsa bile Narin’i dereye götürüp saklayan Nevzat’tır. Nevzat’ın da çocuğu öldürmekten cezalandırılması gerekirdi. Karar Nevzat boyutundan eksik kalmıştır. Diyarbakır Barosu kararı Nevzat bakımından istinaf edecek"
dedi.
Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren açıklama yaptı.

"TAŞIMA CEZASI NEYSE BEN RAZIYIZ"

Nevzat Bahtiyar, mahkemede son sözünün sorulması üzerine, "Sayın başkanım Narin'i ben öldürmedim. Cesedini Salim Güran bana verdi. Taşıma cezası neyse ben razıyım." demişti.



#Nevzat Bahtiyar
#Narin Güran
#İstinaf

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