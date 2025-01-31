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Savcılıktan Nevzat Bahtiyar'a müebbet hapis istemi

Savcılıktan Nevzat Bahtiyar'a müebbet hapis istemi

14:5031/01/2025, جمعہ
G: 31/01/2025, جمعہ
Yeni Şafak
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Bahtiyar, 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
Bahtiyar, 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

6 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada savcılık, 4 yıl 6 hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar için müebbet hapis talebiyle istinaf mahkemesine başvurdu.

Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı yetersiz bulan Diyarbakır Başsavcılığı gerekçi kararının ardından karara itiraz etti. Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi için İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptı.


Mahkeme, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar' 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.


#Nevzat Bahtiyar
#Narin Güran
#Diyarbakır

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