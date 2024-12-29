Diyarbakır'daki Narin cinayetinde karar açıklandı: Güranlara müebbet

Türkiye'nin merakla beklediği Narin Güran cinayetinde karar çıktı. Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran müebbet hapis, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davanın karar duruşması dün gerçekleştirildi. Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ilk olarak Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir savunma yaptı. Ardından da anne Yüksel Güran ve avukatı savunmasını tamamladı.





"KAPIDA AMBULANS HAZIR OLSUN"

Sanık ve avukatları dinleyen Mahkeme Başkanı, kararın açıklanması için duruşmaya saat 21.00’e kadar ara verdi. Mahkeme Başkanı, 21.00’de son sözlerin alınacağını belirterek, sağlık personeli ve ambulansın da hazır edilmesini istedi.





YÜKSEL GÜRAN: SUÇSUZUM

Verilen ararının ardından duruşma saat 21.00'de yeniden başladı. Mahkeme Başkanı tutuklu sanıkları son sözünü sordu. Tutuklu sanık Yüksel Güran, yüreğinin yaralı olduğunu belirterek, "Rabbim şahidim ve kefilimdir. Kızımın katili olmadım. Bir Allah'ın kulunun yanında kızıma zarar vermedim. Başım diktir. Şu an katilinin yanında cevap veriyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.





ENES GÜRAN: KABUL ETMİYORUM

Tutuklu sanık Enes Güran ise her zaman doğruyu konuştuğunu savunarak, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve beraatini istediğini belirtti.





SALİM GÜRAN: ÖKÜZ MEYDANDADIR!

Tutuklu sanık Salim Güran da Narin'in, yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Canımdır, bu dünyada ona en son zarar verecek kişi benim. Öküz meydandadır. Kimse öküz buradadır demiyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." beyanında bulundu.





NEVZAT BAHTİYAR: ÖLDÜRMEDİM, TAŞIDIM!

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar da "Sayın Başkan'ım Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedi Salim Güran bana verdi. Ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım. Yemin ederim kesinlikle ben öldürmedim." dedi.





AİLEYE MÜEBBET NEVZAT'A 4 YIL 6 AY

Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.





İYİ HAL İNDİRİMİ YOK

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı. Kararın okunmasının ardından hüküm giyen sanıklar yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine sevk edildi.





Yüreklere su serpti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından Narin Güran cinayetine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık olarak süreci yakından takip edecekleri sözünü verdiklerini ve yerine getirdiklerini belirten Göktaş, "Hiçbir karar Türkiye'nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti. Bu süreçte özveriyle canla başla Narin'in hakkını savunan ve Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.





Adaletin terazisi şaşmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetinde kararın açıklanmasının ardından dosyaya bakan yargı mensuplarına teşekkür etti. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tunç, “Gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma sürecinde duyarlı davranan herkese, yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Adalet, mülkün temelidir. Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



