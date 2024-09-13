Narin soruşturmasında flaş gelişme! Telefon kayıtlarına ulaşıldı: Tutuklu amca yeniden adliyede

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve yapılan aramalarla 19 gün sonra 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulununca gözaltına alınıp 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi.
Amca Güran'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.
Telefon görüşme kaydı çözümlenmeye çalışılıyor
- Ayrıca amca Salim Güran'ın eşi Hediye Güran ile şartlı serbest bırakılan 15 yaşındaki R.A. için yeniden gözaltı kararı verildi.