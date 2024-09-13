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Narin soruşturmasında flaş gelişme! Telefon kayıtlarına ulaşıldı: Tutuklu amca yeniden adliyede

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın bazı telefon kayıtlarına ulaşıldı. Salim Güran yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi. Ayrıca amca Salim Güran'ın eşi Hediye Güran ile şartlı serbest bırakılan 15 yaşındaki R.A. için yeniden gözaltı kararı verildi.

Seren Som
17:06 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 17:43 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Narin Güran-Amca Salim Güran
Narin Güran-Amca Salim Güran

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve yapılan aramalarla 19 gün sonra 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulununca gözaltına alınıp 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi.

Amca Güran'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Telefon görüşme kaydı çözümlenmeye çalışılıyor

Tutuklu amcanın telefonundan sildiği arama ve mesaj kayıtlarından bazılarının savcılığa ulaştığı belirtildi.
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın aktardığı bilgiye göre, incelenen kayıtlardan biri 15.52'deki bir telefon konuşması. Salim Güran ile yanında çalışan Ramazan Atasoy arasında geçen bir telefon görüşmesi. Burada 2 önemli aşama var. Adli tıp sonucu ve ele geçirilen telefon kayıtları. Amca işte bunları tamamen silmişti. Ramazan Atasoy'la yaptığı Kürtçe konuşma çözümlenmeye çalışılıyor.

  • Ayrıca amca Salim Güran'ın eşi Hediye Güran ile şartlı serbest bırakılan 15 yaşındaki R.A. için yeniden gözaltı kararı verildi.


#Narin Güran
#Salim güran
#Diyarbakır
#Cinayet
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