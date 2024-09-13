Narin soruşturmasında flaş gelişme! Telefon kayıtlarına ulaşıldı: Tutuklu amca yeniden adliyede

Tutuklu amcanın telefonundan sildiği arama ve mesaj kayıtlarından bazılarının savcılığa ulaştığı belirtildi.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın aktardığı bilgiye göre, incelenen kayıtlardan biri 15.52'deki bir telefon konuşması. Salim Güran ile yanında çalışan Ramazan Atasoy arasında geçen bir telefon görüşmesi. Burada 2 önemli aşama var. Adli tıp sonucu ve ele geçirilen telefon kayıtları. Amca işte bunları tamamen silmişti. Ramazan Atasoy'la yaptığı Kürtçe konuşma çözümlenmeye çalışılıyor.