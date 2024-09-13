Narin soruşturmasında son durum? Bakan Tunç: 91 örnek alındı adli tıp incelemeleri sürüyor

Diyarbakır, yine sallandı. Bütün ülke, bir haftadır, masum bir çocuğun esrarengiz bir şekilde katledilmesine kilitlendi. Bendeniz bu hâdisenin tesadüfî olmayabileceği ihtimali üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Diyelim ki, olağan, kendiliğinden gelişen bir cinayet hâdisesi bu. Cinayetin işleniş biçiminden 8 yaşındaki masum Narin’in naaşının bulunmasına kadar yaşananların pek de tesafüfî olmadığını söylemek için kâhin olmak gerekmiyor… Düşünsenize, mesele Kur’ân kurslarının varlığının sorgulanmasından,