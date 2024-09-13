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Narin soruşturmasında son durum? Bakan Tunç: 91 örnek alındı adli tıp incelemeleri sürüyor

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasına ilişkin son durumu aktaran Bakan Tunç, "Evlerde aramalar yapıldı, 10 kişi cezaevine gönderildi. 91 örnek alındı, gerekli incelemeler adli tıpta sürüyor" dedi. "Narin'i katledenler bulunacak" diyen Bakan Tunç, medyayı da soruşturmanın sağlığı açısından daha hassas davranmaya davet etti.

Seren Som
14:52 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 15:08 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli Valiliğinde gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturmasındaki son durumu aktardı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

  • "Soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklu 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma devam ediyor. 91 doku örneği Diyarbakır'da ve İstanbul'da incelemeye tabi tutuldu. Patolojik kimyasal tetkikler yapılıyor. İfadeler alındı. Şu anda adli soruşturma devam ediyor. Delillerin titizlikle değerlendirilmesi gerekecek. İfadelerden yola çıkarak bir takım değerlendirmeler yapacak savcılarımız. Soruşturma gizli, bazı değerlendirmeler sakıncalı. Narin'e kıyanlar cezasını alacak. Narin'e kıyanlar yargı önünde en ağır cezaya çarptırılacaktır. Soruşturmayı etkileyecek beyanlar yapılmamalı."

'Ayşenur'un hakkını sonuna kadar koruyacağız'

Bakan Tunç, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerlerinin başından vurarak öldürülmesiyle ilgili de konuştu.

Tunç, "Vatandaşımızın hakkını korumak için soruşturma başlattık. Ayşenur'un hakkını sonuna kadar koruyacağız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...



#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanlığı
#Narin Güran
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