Narin soruşturmasında son durum? Bakan Tunç: 91 örnek alındı adli tıp incelemeleri sürüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli Valiliğinde gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakan Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturmasındaki son durumu aktardı.
Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:
- "Soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklu 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma devam ediyor. 91 doku örneği Diyarbakır'da ve İstanbul'da incelemeye tabi tutuldu. Patolojik kimyasal tetkikler yapılıyor. İfadeler alındı. Şu anda adli soruşturma devam ediyor. Delillerin titizlikle değerlendirilmesi gerekecek. İfadelerden yola çıkarak bir takım değerlendirmeler yapacak savcılarımız. Soruşturma gizli, bazı değerlendirmeler sakıncalı. Narin'e kıyanlar cezasını alacak. Narin'e kıyanlar yargı önünde en ağır cezaya çarptırılacaktır. Soruşturmayı etkileyecek beyanlar yapılmamalı."
'Ayşenur'un hakkını sonuna kadar koruyacağız'
Bakan Tunç, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerlerinin başından vurarak öldürülmesiyle ilgili de konuştu.
Tunç, "Vatandaşımızın hakkını korumak için soruşturma başlattık. Ayşenur'un hakkını sonuna kadar koruyacağız." dedi.
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