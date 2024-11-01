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Narin'in cesedini böyle saklamış

Narin'in cesedini böyle saklamış

04:001/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Narin Güran
Narin Güran

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma sürüyor. Narin'i dere yatağına taşıyan itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı.

Canice katledilen Narin Güran’ın (8) cansız bedenini sakladığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’ın 9 Eylül’de çekilen keşif görüntüleri dava dosyasında yer aldı. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin’in öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.


4 SANIK TUTUKLU

Tutuklu 4 sanığın “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava dosyasında, Bahtiyar’ın jandarma ekipleri ve soruşturmayı yürüten 3 savcı nezaretinde Tavşantepe Mahallesi ve Eğertutmaz Deresi mevkisinde 9 Eylül’de yapılan keşif görüntüleri yer alıyor. Görüntülerde, Bahtiyar'ın şapka ve gözlük taktığı, sağ elinde ise kelepçe bulunduğu görülüyor. Kayda göre, Tavşantepe Mahallesi'ndeki keşif sırasında Bahtiyar, tutuklu sanık amca Salim Güran'ın aracındayken selektör yaparak kendi kullandığı araca yaklaştığını, bunun üzerine aracını durdurduğunu, iki aracın yan yana geldiğini, Narin'in cenazesini Salim Güran'dan burada aldığını belirtiyor.


Nevzat Bahtiyar

VAHŞETİ ANLATTI

Bahtiyar, keşifte Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos gününe ilişkin şunları anlattı: “(Salim Güran) Bana söylediği 'Bu şeyi kaybet'. Ceset battaniyenin içindeydi. Ön yolcu koltuğundaydı. 'Bunu eğer kaybetmezsen ailenin başına ne geleceğini biliyorsun.' dedi. Mecbur kaldım. 'Bunu kaybettikten sonra 200 bin lira para vereceğim' dedi."


CESETİ KUCAĞINDA TAŞIMIŞ

Bahtiyar, gerçekleştirilen keşfe ilişkin görüntüye göre de, araçtaki cesedi kucağına alarak bir süre yürüdüğünü, yol boyunca cesedin kucağında olduğunu belirtti. Yol boyunca etrafta kimsenin olmadığını, kimsenin kendisini görmediğini ifade eden Bahtiyar, sorulması üzerine yürüdüğü süre boyunca cesedi kucağından hiç düşürmediğini ifade etti. Kayıtlarda, Bahtiyar'ın Eğertutmaz Deresi'ne yaklaştığında eliyle cesedi gömdüğü mevkiyi gösterdiği görülüyor.



Narin’in cansız bedenini saklamıştı: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedini dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar’a jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde yapılan olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar, olay anını anlattı. Söz konusu görüntülerde itirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin Güran'ı nasıl gizlediğini, getirdiğini anlatıyor, amca Salim Güran'dan teslim aldığını söylüyor. Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan 11 kişiden 4'ü, 7 Kasım günü Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.




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#Nevzat Bahtiyar
#diyarbakır

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