'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 602'ye yükseldi

Zehir tacirlerinin yakalandığı 'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nun hazırlığı altı ay sürdü.
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 'Narkokapan-Ankara' bu sabah Ankara'da gerçekleştirildi ve 525 zehir taciri yakalandı. Operasyona ilişkin son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltı sayısının 602'ye yükseldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda gözaltına alınan şüpheli sayısının 602'ye yükseldiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:
"Bugün 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' ile 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor."
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