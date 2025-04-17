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'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 602'ye yükseldi

'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 602'ye yükseldi

18:4317/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
AA
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Zehir tacirlerinin yakalandığı 'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nun hazırlığı altı ay sürdü.
Zehir tacirlerinin yakalandığı 'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nun hazırlığı altı ay sürdü.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 'Narkokapan-Ankara' bu sabah Ankara'da gerçekleştirildi ve 525 zehir taciri yakalandı. Operasyona ilişkin son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltı sayısının 602'ye yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda gözaltına alınan şüpheli sayısının 602'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Bugün 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' ile 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor."




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