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'Narkokapan-Antalya' operasyonu: 104 zehir taciri yakalandı

'Narkokapan-Antalya' operasyonu: 104 zehir taciri yakalandı

09:2119/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
DHA
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Antalya.
Antalya.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik Antalya'nın 7 ilçesinde düzenlenen 'Narkokapan-Antalya' operasyonunda 107 torbacının gözaltına alındı, 104'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonun hazırlıkları 4 ay sürdü. Bu 4 ay boyunca, şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirildi. Soruşturma sonucunda yaklaşık 2 hafta önce başlatılan operasyona 645 jandarma personeli katıldı. Aramalarda ise 5 özel eğitimli narkotik köpeği yer aldı. Manavgat, Alanya, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde yürütülen operasyonda 107 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 104'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



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