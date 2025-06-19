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İstanbul dahil üç ilde uyuşturucu operasyonu: Dört kişi gözaltına alındı

İstanbul dahil üç ilde uyuşturucu operasyonu: Dört kişi gözaltına alındı

00:4019/06/2025, Perşembe
IHA
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İkametlerde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İkametlerde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bartın, Zonguldak ve İstanbul'da Bartın Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyon sonucu dört kişi gözaltına alındı.

Bartın merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bartın, Zonguldak, İstanbul illerinde, Bartın Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, şahısların üzerinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 42 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 3 kök kenevir bitkisi, 3 adet kuru sıkı tabanca, 117 adet 9 mm tabanca fişeği, 22 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet bandrolsüz viski, 2 adet bandrolsüz votka, 1 adet kılıç, 1 adet elektronik sigara, 4 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 54 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Yakalanan 4 kişi işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan Ö.İ., N.Ş. ve H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Bartın
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