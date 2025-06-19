İstanbul dahil üç ilde uyuşturucu operasyonu: Dört kişi gözaltına alındı

Bartın, Zonguldak, İstanbul illerinde, Bartın Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, şahısların üzerinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 42 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 3 kök kenevir bitkisi, 3 adet kuru sıkı tabanca, 117 adet 9 mm tabanca fişeği, 22 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet bandrolsüz viski, 2 adet bandrolsüz votka, 1 adet kılıç, 1 adet elektronik sigara, 4 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 54 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.