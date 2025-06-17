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Bartın ve Muğla'da 29 adrese fuhuş baskını yapıldı: Çete çökertildi 11 kadın kurtartıldı

Bartın ve Muğla'da 29 adrese fuhuş baskını yapıldı: Çete çökertildi 11 kadın kurtartıldı

10:2017/06/2025, Salı
IHA
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9 kişilik fuhuş çetesinin çökertildiği operasyonda, zorla fuhuş yaptırılan 11 kadın da çetenin elinden kurtarıldı.
9 kişilik fuhuş çetesinin çökertildiği operasyonda, zorla fuhuş yaptırılan 11 kadın da çetenin elinden kurtarıldı.

Bartın ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 9 kişilik fuhuş çetesi çökertilirken, zorla fuhuş yaptırılan 11 kadın kurtarıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Bartın ve Muğla'da 29 adrese eş zamanlı olarak fuhuş baskını yapıldı.


Yapılan operasyonlarda, 1 kişi Muğla'da olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. 9 kişilik fuhuş çetesinin çökertildiği operasyonda, zorla fuhuş yaptırılan 11 kadın da çetenin elinden kurtarıldı. Ayrıca şüphelilerin kullandığı 11 adet cep telefonu ile fuhuşa sürüklenen kadınların üzerinden kazandıkları değerlendirilen 10 bin 795 TL para ele geçirildi.


Ekipler, fuhuş yapılan adreslerde ise kimlik bildirme sisteminde kayıtlı olmadığı halde şahısların bulunduğunu tespit etmesi üzerine 1774 sayılı kanunun ilgili maddesi gereği 5 adrese idari para cezası uyguladı.


"Fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçları ile gözaltına alınan 9 kişinin, ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.




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