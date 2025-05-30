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Fuhuş operasyonunda 3 şahıs tutuklandı

Fuhuş operasyonunda 3 şahıs tutuklandı

13:2230/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
IHA
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay sürdürülen fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde fuhuş yapıldığı belirtilen Altınşehir Mahallesi'ndeki bir masaj salonuna operasyon yapılmıştı. Yapılan operasyonda 7'si mağdur 7'si, ise şüpheli şahıs olmak üzere 14 kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada adli makamlara çıkarılan 7 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan masaj salonuyla bağlantılı olduğu belirtilen 8 kadında sağlık kontrolünün yapıldığı 7 kadında cinsel yolla bulaşan her hangi bir hastalığın olmadığı 1 kadının ise sağlık kontrollerinin devam etti öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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