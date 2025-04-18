Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Narkokapan sürüyor: Dört ilde 92 şüpheliye gözaltı

Narkokapan sürüyor: Dört ilde 92 şüpheliye gözaltı

Oğuzhan Ürüşan
22:4718/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor.

Ankara merkezli dört ilde düzenlenen “Narkokapan” operasyonunda zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu; 92 şüpheli gözaltına alınırken, 32’si tutuklandı. Uyuşturucu madde ve silahların ele geçirildiği soruşturma, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Sokaklarda
zehir ticareti
yapan ve torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

Başkent merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şu ana kadar 92 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı
’nın koordinasyonunda,
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
ekiplerince uzun süredir yürütülen planlı ve projeli çalışmalar sonucu operasyon kararı alındı. Teknik ve fiziki takiplerin ardından, 17 Nisan'dan itibaren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR

Gözaltı işlemleri sırasında yapılan aramalarda, 58,37 gram esrar, 3 adet ecstasy hap, 366 adet sentetik ecza, 21,91 gram metamfetamin, 383,77 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 4 gram A.M. maddesi, 3 tabanca, 15 fişek ve 1 av tüfeği ile çeşitli suç delilleri ele geçirildi.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİYE ADLİ KONTROL

18 Nisan itibarıyla ifade ve savcılık işlemleri tamamlanan 32 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliğince “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ile belirli günlerde ilgili yerlere başvurma şartını içeren adli kontrol tedbirleri uygulandı.

11 ŞÜPHELİ HÂLEN CEZAEVİNDE

Gözaltı kararı verilen 119 şüpheliden 11’inin ise farklı suçlardan ötürü hâlihazırda ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunduğu belirlendi. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına ve diğer gözaltı işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediliyor.

NARKOKAPAN OPERASYONU SÜRÜYOR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 başsavcı vekili ve 4 cumhuriyet savcısının eşgüdümünde yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.



#Narkokapan
#Operasyon
#Uyuşturucu
#Zehir Ticareti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF bahar dönemi ara sınav (vize) soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF sınav takvimi