Narkokapan sürüyor: Dört ilde 92 şüpheliye gözaltı

Sokaklarda zehir ticareti yapan ve torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

Başkent merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şu ana kadar 92 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ’nın koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince uzun süredir yürütülen planlı ve projeli çalışmalar sonucu operasyon kararı alındı. Teknik ve fiziki takiplerin ardından, 17 Nisan'dan itibaren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR

Gözaltı işlemleri sırasında yapılan aramalarda, 58,37 gram esrar, 3 adet ecstasy hap, 366 adet sentetik ecza, 21,91 gram metamfetamin, 383,77 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 4 gram A.M. maddesi, 3 tabanca, 15 fişek ve 1 av tüfeği ile çeşitli suç delilleri ele geçirildi.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİYE ADLİ KONTROL

18 Nisan itibarıyla ifade ve savcılık işlemleri tamamlanan 32 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliğince “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ile belirli günlerde ilgili yerlere başvurma şartını içeren adli kontrol tedbirleri uygulandı.

11 ŞÜPHELİ HÂLEN CEZAEVİNDE

Gözaltı kararı verilen 119 şüpheliden 11’inin ise farklı suçlardan ötürü hâlihazırda ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunduğu belirlendi. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına ve diğer gözaltı işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediliyor.

NARKOKAPAN OPERASYONU SÜRÜYOR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 başsavcı vekili ve 4 cumhuriyet savcısının eşgüdümünde yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.







