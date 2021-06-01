Gündem NATOda 14 Hazirandaki Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine hazırlık toplantısı
ANKARA

NATO'da 14 Haziran'daki Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne hazırlık toplantısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, Türkiye’nin NATO’ya katkılarını vurguladığı belirtildi. Toplantıda, NATO’nun 2030 süreci ile Afganistan'daki gelişmelerin ele alındı

Haber Merkezi DHA
NATOda 14 Hazirandaki Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne hazırlık toplantısı
Hulusi Akar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın müttefik 30 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle tek oturum olarak icra edildiği bildirildi. 14 Haziran’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne hazırlık kapsamında yapılan toplantıda, NATO’nun 2030 süreci ile Afganistan'daki gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

NATO’nun hazır kuvvet sorumluluğunun Türkiye’de


"Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından; Türkiye’nin NATO’ya katkıları vurgulanmış, NATO ve Avrupa’nın güneyinde başta DEAŞ, PKK/YPG olmak üzere terörle mücadelesine devam ettiği ifade edilmiş, bu yıl içinde bir kriz durumunda NATO’nun hazır kuvvet (VJTF) sorumluluğunun Türkiye’de olduğu belirtilmiş, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi STEADFAST DEFENDER-21 NATO tatbikatında da üzerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirdiği aktarılmış, mevcut katkılara ilave olarak siber imkan ve kabiliyetlerle Hava Polisliği ve bölgesel güvenlik uçuşlarına kara, deniz ve hava unsurlarımızla ilave katkıda bulunulduğuna dikkat çekilmiştir" denildi.

"Afganistan'a destek devam etmeli"


Ayrıca Bakan Akar'ın, Afganistan’daki gelişmelerle ilgili; NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin devam etmesi gerektiği, aksi takdirde Afganistan’daki kazanımların kaybedileceği uyarısında bulunduğu ve Türkiye’nin barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini vurguladığı kaydedildi

Abone Ol Google News
Uzmanlar uyardı

Uzmanlar uyardı

'Dev çekirgeleri öldürmeyin çiftçiye yarar sağlıyor.'
Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Emre Belözoğlu
dönemi sona erdi

​Fenerbahçe'de takımın başına yabancı teknik adam gelecek.
Çankayadan cevaplıyor

Çankaya'dan cevaplıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

​İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları belli oldu.

Direnç noktasındaki ​vaka sayıları dikkat çekti.

Erdoğan, Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenledi.

​Bakan Koca: 50 yaş üstü vatandaşlarımızın aşı programı başladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.