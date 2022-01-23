​Nayip Bukele uzay üssüne hayran kaldı

Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gelen El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, sempatik tavırları ve Türkçe attığı tweetleriyle büyük ilgi gördü.

“Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar” ve “Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!” twitleriyle binlerce beğeni alan Nayip Bukele, bu sefer de Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ziyaretiyle gündem oldu.

Nayip Bukele TUSAŞ tesislerini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası yaptığı esprili tweetle yine güldüren Bukele, TUSAŞ ziyareti videosunu “Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!” mesajıyla paylaştı. Mesaja binlerce beğeni ve yorum geldi. Bukele’nin programında TUSAŞ’a kapsamlı bir ziyaret bulunuyordu.

REKLAM

2,5 SAAT GEZDİ

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından karşılanan Nayip Bukele’ye TUSAŞ’ın faaliyetleri hakkında brifing verildi.

Bukele, TUSAŞ ürünlerinin sergilendiği alanın yanısıra üretim hatlarını gezdi ve son olarak Uzay Sistemleri Entegrasyon Merkezi’ni gezerek bilgi aldı. Bukele yaklaşık 2.5 saat süren ziyarette, milli savunma hamlesinin prestij ürünleri ANKA İHA, Hürjet uçağı, Gökbey helikopter, Atak helikopteri yakından inceledi, bilgi aldı. Bukele, TUSAŞ ziyaretinde özellikle milli helikopter Gökbey ve uydu projelerine hayran kaldı.

GÜNDEM El Salvador Başkanı Nayib Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar