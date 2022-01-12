Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yapılan sunumların yanı sıra güncel siyasi meseleler de gündeme geldi. Bunlardan birisi de 2017’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen ‘Koçero Meleti’ kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora ile terör kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen fezleke oldu. Erdoğan’ın kurmaylarına, “Bu işi bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın” talimatı verdiği öğrenildi.

SÜREÇ HIZLANACAK

Erdoğan’ın bu talimatı üzerine, Cumhurbaşkanlığınca söz konusu fezlekenin TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu’nun, Güzel hakkındaki dosyayı öne alacağı ve en erken sürede toplanacağı belirtiliyor.

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SENİ MUHATAP ALIR MIYIM?

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayın programı da gündeme geldi. Programa telefonla bağlanarak Kılıçdaroğlu’nun iddialarına tek tek cevap veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yaptığı konuşmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanının, “Saray da bağlansın” sözleriyle kendisini programa bağlanmaya davet etmesini de şöyle değerlendirdiği öğrenildi: “Karşısında muhatap bulmak istiyor herhalde. Muhatap alınmak istiyor. Ben seni muhatap alır mıyım?”

YENİ MODELE DESTEK YÜZDE 70

MYK toplantısında, Türkiye’nin yeni ekonomi modeliyle ilgili gelişmeler de masaya yatırıldı. Bu kapsamda AR-GE ve Eğitim Başkanlığı’nın yeni ekonomi modeli ve 20 Aralık kararları sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin yaptırılan anket de değerlendirildi. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 70’inin yeni ekonomi modelini desteklediği ve güven duyduğu aktarıldı.

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VATANDAŞA YANSIYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, vatandaşın satın alma gücünün geriye gitmemesi için çalışacaklarını ve tedbirlerin bu yönde olacağını aktardığı belirtildi. Erdoğan’ın ayrıca şunları söylediği öğrenildi: “Bu iyileşmeleri sokağa, topluma ve hanelere daha fazla yansıtmak için çalışmalıyız. Bunun üzerinde durmalıyız. Bir iyileşme ve memnuniyet var. Bunu kalıcı hale getirmemiz lazım. Neler yapıldığını vatandaşa iyi anlatın.”

Christodoulos Lazaris-Recep Tayyip Erdoğan

Beştepe’de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki kurul üyelerini kabul etti. 1 saat 15 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris ve El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon da Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Dün başardık bugün de başaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceklerini söyleyerek “Dün başardık, bugün de başaracağız. Çünkü biz Türkiye’yiz, çünkü biz Türk milletiyiz” dedi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni”nde konuşan Erdoğan, “2023 hedeflerimizi hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştık, 2053 vizyonumuzu güvenle ilan ettik” şeklinde konuştu.

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TERÖRÜN BAŞINI EZDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle: Asıl mücadelenin geleceğin hangi kodlarla inşa edileceği konusunda yaşandığını biliyoruz. İnternetin, sosyal medyanın, yapay zekanın, gerçek hayatın ötesinde paralel bir dünya oluşturma yolunda ilerleyen dijital kurguların etrafımızı kuşattığı bir dönemde kendimiz olarak kalmak ve daha üste çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu da maziden atiye kurduğumuz köprüyü sınırları güçlü tutmaktan geçiyor. Her birimiz kendi alanımızda ortaya koyduğumuz gayretle, yenilikçi fikir ve ürünlerle, eserlerle bu sürece katkıda bulunacağız ki arzu ettiğimiz iklimi oluşturabilelim. Türkiye’nin bir süredir verdiği mücadele işte bu seviyeyi yakalama mücadelesidir. Vesayeti yendik, terörün başını ezdik, darbe girişimlerini boşa çıkardık, bölgemizdeki ve dünyadaki itibarımızı arttırdık, ülkemizin dört bir yanını eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık.

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 Törende ödül alan isimlerden Islık Dili nGeleneği temsilcisi Mustafa Civelek, Erdoğan’ı ve salondakileri ıslık dili ile selamladı.

İnsan hazinelerimiz ödüllendirildi

qTürkiye’nin UNESCO’nun 2003 yılında kabul ettiği Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi’ne 2006 yılında taraf olduğunu hatırlatan Erdoğan, 2021 ödülleri vesilesiyle bir arada oldukları “Yaşayan İnsan Hazineleri”nin de aynı sözleşme kapsamındaki envanter faaliyetlerinden birisi olduğunu vurguladı. Erdoğan daha sonra ödüle hak kazanan isimleri açıkladı:

- Tevfik Alparslan Babaoğlu-Ebru Sanatı

- Fatma Çiçek Derman-Tezhip Sanatı

- Alpay Ekler-Karagöz Sanatı

- Ayten Tiryaki-Hat Sanatı

- Amir Ateş-Mevlit Geleneği

- Gülbün Mesara-Tezhip, Katı ve Minyatür Sanatı

- Fatma Önkol-Masal Anlatma Geleneği

- Ali Akbey-Geleneksel Ahşap Oyuncak Yapım Geleneği

- Hasan Tabakoğlu-Kazaziye Ustalığı

- Mustafa Sami Onay-Tahta Kaşık Yapım Ustalığı

- Hasan Tuluk-Metal El İşçiliği Geleneği

- Hüsamettin Yivlik-Geleneksel Ahşap Oyma Sanatı

- Sevim Ataner-Ehram Dokuma Ustalığı

- İbrahim Atıcı-Semer Yapım Ustalığı

- İsmail Araç-Karatabak Dericilik Ustalığı

- Mehmet Başsav-Geleneksel Lületaşı Ustalığı

- Mehmet Orhan Çakıroğlu-Yemeni Yapım Ustalığı

- Mustafa Civelek-Islık Dili Geleneği

- Nahya Güzelyurt-Yorgan Yapım Ustalığı

- Salim Yaşar-Çömlek Ustalığı

- Tansel Işık-Ağaç Baston Yapımı Ustalığı

- Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği-Mehter Geleneği.

GÜNDEM Teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı