Necip Hablemitoğlu suikastında önemli gelişme: Levent Göktaş İstanbul'a getirildi

İlahiyatçı İhsan Şenocak, BirGün yazarı Uğur Kutay'a bildiri yayınladı

İlahiyatçı ve yazar İhsan Şenocak, Hz. Peygamber'e hakaret eden Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve BirGün yazarı Uğur Kutay'a karşı bildiri yayınladı. Kutay, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki derste müfredat dışına çıkarak Peygamberimize (sav) hakaret ve hadislerle alay etmişti. Kutay, itiraz eden bir öğrenciye “Sen İslam propagandasının dayattığı zekanın bir ürünüsün' karşılığını verdi. Kutay'ın soruşturması hala tamamlanmadı.