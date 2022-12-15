Gündem Necip Hablemitoğlu suikastında önemli gelişme Sofya Göktaşı iade ediyor
ANKARA

Necip Hablemitoğlu suikastında önemli gelişme: Sofya Göktaş’ı iade ediyor

20 yıl önceki Necip Hablemitoğlu suikastının en önemli şüphelilerinden emekli Albay Levent Göktaş Türkiye’ye gönderiliyor. Göktaş firar ettiği Bulgaristan’da gözaltına alınmıştı. Hasköy Bölge Mahkemesi, Türkiye’nin 5 Eylül’deki iade talebini reddetti. Ancak Türkiye’nin itirazını değerlendiren Filibe İstinaf Mahkemesi’nden iade kararı çıktı. Kararın nihai olduğu belirtiliyor. Göktaş, FETÖ’nün talebi üzerine Özel Kuvvetler bünyesinde kurduğu çeteyle Hablemitoğlu’nu öldürmekle suçlanıyor.

Abone Ol Google News
Abdullah Sarica Yeni Şafak
Necip Hablemitoğlu suikastında önemli gelişme: Sofya Göktaş’ı iade ediyor
Levent Göktaş

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari sanığı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi için yapılan başvuruda karar verildi. Bulgaristan yargısı, Göktaş’ın Türkiye’ye iadesine karar verdi. Hablemitoğlu suikastının firari sanığı emekli Albay Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ‘Tasarlayarak öldürme ve ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından hakkında dava açılan Göktaş’ın 5 Eylül’de Bulgaristan’dan iadesi talep edilmişti. Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesi’nin bu talebi reddetmesi üzerine karara itiraz edildi. Dosyaya bakan Filibe İstinaf Mahkemesi, Göktaş’ın iadesine karar verdi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.

SUİKAST HAZIRLIĞI BÖYLE YAPILDI

Hablemitoğlu suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında olduğu 10 sanık hakkında açılan davada, suikast süreci detaylarıyla anlatılmıştı. İddianameye göre, FETÖ, Hablemitoğlu’nu örgüt aleyhine çalışmaktan vazgeçiremeyince suikasta karar verdi. Hablemitoğlu’nun adı ‘MİT Müsteşarlığı’ için geçiyordu. Bu nedenle seçilen isim de MİT’in başına geçmek için her şeyi göze alan emekli Albay Levent Göktaş oldu.

CASUS ENVER ALTAYLI

  • FETÖ casusu Enver Altaylı, ‘Paramiliter’ olarak tanımlanan dosyanın sanıklarından Aydın Köstem üzerinden Göktaş’la irtibata geçti. Hablemitoğlu suikastını kabul eden Göktaş da emrinde görev yapan eski askerler Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Nuri Gökhan Bozkır'a talimat verdi. Bunun üzerine hareket geçen suikast timinden Bozkır, Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu sokakta hurdacı kılığında günlerce keşif yaptı. Daha sonra yurt dışında görevde bulunan Mumcuoğlu, Türkiye'ye gelerek, 18 Aralık 2022'de evine girmek üzere olan Hablemitoğlu'nu öldürdü.

20 yıl sonra dava

Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili hazırlanan 364 sayfalık iddianame, 22 Kasım 2022'de Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede 1 numaralı şüpheli FETÖ lideri Fetullah Gülen oldu. İddianamede, eski MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş’ın silahlı suç örgütü kurduğu anlatılarak, ‘Örgütün amacı örgüt liderinin talimatı ile adam öldürme eylemleri icra etmektir’ denildi.

Kim bu Aydın Köstem: Suikastın karanlık adamı
GÜNDEM
Kim bu Aydın Köstem: Suikastın karanlık adamı
Asgari ücrette son viraj

Asgari ücrette son viraj

​İkinci toplantı dün yapıldı.
SMO tek çatı altında

SMO tek çatı altında

​Askeri polis teşkilatı etkinleşecek.
Türkmen gazını Batıya taşıyalım

Türkmen gazını Batı'ya taşıyalım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a 'enerji' merkezli ziyaret gerçekleştirdi.
Kızılelma göklerde

Kızılelma göklerde

'Daha fazla yerde tutamadık uçtu'

Sofya Göktaş'ı iade ediyor

Sofya Göktaş'ı iade ediyor

​Necip Hablemitoğlu suikastında önemli gelişme.

AB'nin Yunan ağzına sert tepki

AB'nin Yunan ağzına sert tepki

​Dışişleri Bakanlığı karardan rahatsız.
Ukrayna'da hava savaşları

Ukrayna'da hava savaşları

​ABD Fransa ve İtalya'dan hava savunma sistemi.
Turistin kart başı harcaması 610 dolara çıktı

Turistin kart başı harcaması 610 dolara çıktı

​Nevşehir'de yüzde 55 artış.
Sağlıklı Yaş Alma Birimleri geliyor

Sağlıklı Yaş Alma Birimleri geliyor

​Kan alma işlevi evde yapılacak.
İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay ceza

İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay ceza

​'YSK üyelerine hakaret'
Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Fransa, Fas'ı yenerek final maçında Arjantin'in rakibi oldu.
Bağcıklarını kopardılar<br>yine de durduramadılar

Bağcıklarını kopardılar
yine de durduramadılar

Kylian Mbappe'ye oynanan sert oyun etkinliğini kırmaya yetmedi.

Piyasaların merakla beklediği karar belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.