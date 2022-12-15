Necip Hablemitoğlu suikastında önemli gelişme: Sofya Göktaş’ı iade ediyor

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari sanığı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi için yapılan başvuruda karar verildi. Bulgaristan yargısı, Göktaş’ın Türkiye’ye iadesine karar verdi. Hablemitoğlu suikastının firari sanığı emekli Albay Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ‘Tasarlayarak öldürme ve ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından hakkında dava açılan Göktaş’ın 5 Eylül’de Bulgaristan’dan iadesi talep edilmişti. Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesi’nin bu talebi reddetmesi üzerine karara itiraz edildi. Dosyaya bakan Filibe İstinaf Mahkemesi, Göktaş’ın iadesine karar verdi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.

SUİKAST HAZIRLIĞI BÖYLE YAPILDI

Hablemitoğlu suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında olduğu 10 sanık hakkında açılan davada, suikast süreci detaylarıyla anlatılmıştı. İddianameye göre, FETÖ, Hablemitoğlu’nu örgüt aleyhine çalışmaktan vazgeçiremeyince suikasta karar verdi. Hablemitoğlu’nun adı ‘MİT Müsteşarlığı’ için geçiyordu. Bu nedenle seçilen isim de MİT’in başına geçmek için her şeyi göze alan emekli Albay Levent Göktaş oldu.

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CASUS ENVER ALTAYLI

FETÖ casusu Enver Altaylı, ‘Paramiliter’ olarak tanımlanan dosyanın sanıklarından Aydın Köstem üzerinden Göktaş’la irtibata geçti. Hablemitoğlu suikastını kabul eden Göktaş da emrinde görev yapan eski askerler Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Nuri Gökhan Bozkır'a talimat verdi. Bunun üzerine hareket geçen suikast timinden Bozkır, Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu sokakta hurdacı kılığında günlerce keşif yaptı. Daha sonra yurt dışında görevde bulunan Mumcuoğlu, Türkiye'ye gelerek, 18 Aralık 2022'de evine girmek üzere olan Hablemitoğlu'nu öldürdü.

20 yıl sonra dava

Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili hazırlanan 364 sayfalık iddianame, 22 Kasım 2022'de Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede 1 numaralı şüpheli FETÖ lideri Fetullah Gülen oldu. İddianamede, eski MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş’ın silahlı suç örgütü kurduğu anlatılarak, ‘Örgütün amacı örgüt liderinin talimatı ile adam öldürme eylemleri icra etmektir’ denildi.