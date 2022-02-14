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POLİTİKA

Nedim Şener: Muhalefet partileri 28 Şubat tarihini helalleşme gibi belledilerse yanlış yaptılar

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında altı muhalefet partisinin yaptığı toplantıyı değerlendirdi.

Partilerin hazırladığı mutabakat metnini 28 Şubat'ta açıklayacak olmasına değinen Şener, "Eğer o tarihi helalleşme gibi belledilerse yanlış yaptılar." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nedim Şener: Muhalefet partileri 28 Şubat tarihini helalleşme gibi belledilerse yanlış yaptılar
Nedim Şener

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine bir araya gelen altı muhalefet partisi genel başkanı, 12 Şubat'ta 5 saati aşkın bir toplantı yaptı.

Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada "Üzerinde uzlaşıya vardığımız yeni sistemle ilgili mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine görüştük. 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşılmasında mutabık kaldık." dedi.

"28 ŞUBAT'I SEÇMEK TARTIŞMALARI YENİDEN AÇMAKTIR"

TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında konuyla ilgili değerlendirmede bulunan gazeteci Nedim Şener, "28 Şubat'ta 'MGK kararlarını uygulayacağım' diye konuşan dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'di. Yani tutup da o güne dair böyle bir toplantıyı rast getirmek böyle bir tartışmayı yeniden açmak anlamına gelir." dedi.

Nedim Şener: Muhalefet partileri 28 Şubat tarihini helalleşme gibi belledilerse yanlış yaptılar
OYNAT 01:33
Nedim Şener: Muhalefet partileri 28 Şubat tarihini helalleşme gibi belledilerse yanlış yaptılar
Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında altı muhalefet partisinin yaptığı toplantıyı değerlendirdi. Partilerin hazırladığı mutabakat metnini 28 Şubat'ta açıklayacak olmasına değinen Şener, 'Eğer o tarihi helalleşme gibi belledilerse yanlış yaptılar.' ifadelerini kullandı.

"HELALLEŞME GİBİ BELLEDİLERSE YANLIŞ YAPTILAR"

CHP ile ilgili insanların kafasında başörtüsüyle ilgili hatıralar olduğunu belirten Şener, "Eğer o tarihi helalleşme gibi belledilerse yanlış yaptılar. 6 partinin de 28 Şubat tarihini duyunca 'Ya bugün değil de bir gün sonra, bir gün önce' dememesi şaşırtıcı. " ifadelerini kullandı.

"ANCAK İHMALLE AÇIKLANIR"

Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl bir masada oturacaklarını, hangi sıraya göre oturacaklarını veya fotoğrafta nasıl duracaklarına kadar imaja önem veren partilerin o tarihi düşünmemiş olması ancak ihmalle açıklanabilir."

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