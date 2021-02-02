​Nerede bir provokasyon orada CHP​

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinden, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı, gündeme ilişkin mesajlar verdi:

Teşkilatlarını saran taciz, tecavüz, hırsızlık ve arsızlık furyasının üstünü kapatmak için her gün olmadık yalanlarla bize ve AK Parti’ye saldırıyorlar. Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kurdukları ittifakı sorgulamak yerine aslı astarı olmayan hezeyanlarla AK Parti’yi ilzam ediyorlar.

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AYAKLARINA TAŞ DEĞSE AK PARTİ’Yİ SUÇLUYORLAR

Oysa bugün kime sorsanız Atatürk’ün CHP’si ile Kılıçdaroğlu’nun CHP’si arasında isim benzerliği dışında hiçbir bağın hiçbir ilişkinin olmadığını size söyleyecekler. CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti’yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla bu gerçeklerin üzerini kapatamaz. Siz gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü, hangi kirli pazarlıkları yaptığınızı, kime hangi imkanları peşkeş çektiğiniz görüyor. Menemen’i gizleyebilir misiniz?

OYNAT 01:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti'nin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 'Biz her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden, Gaf ebesi CHP Genel Başkanı'ndan memnunuz. Bizim endişemiz ülkemiz adınadır. Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin üç beş marjinalin oyuncağı hale getirilmesine içimiz el vermiyor. Bizim sıkıntımız demokrasimiz adınadır. Türk siyaseti adınadır. Yoksa kendi siyasetimiz adına mumla arsak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız' ifadelerini kullandı.

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DİYARBAKIR ANNELERİNİ BİR KEZ ZİYARET ETMEDİNİZ

Siz saklamak için yırtınsanız da bu millet sizin her hafta bir milletvekilinizi 6-8 Ekim olaylarının faillerinin ayağına gönderdiğinizi biliyoruz. Aynı şekilde bu millet 520 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır Annelerini bir kez olsun ziyaret etmediğinizi de biliyor. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda karşımıza çıkan manzara şudur, CHP Genel Başkanı FETÖ’cular için Ankara’dan İstanbul’a kimlerle yürüdü, terörist uzantıları ile yürüdü.

FETÖ’NÜN PAÇAVRALARI ÖNÜNDE NÖBET TUTTULAR

CHP milletvekilleri günlerce FETÖ’nun paçavraları önünde nöbet tuttu. CHP’li yöneticiler marjinal terör örgütlerinin militanlarına sahip çıktı. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP’liler daima ön saflarda yer aldı. Fakat ne CHP Genel Başkanı ne de CHP’li üst düzey bir yönetici evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır Annelerini ziyarete gitmedi. Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında yasak savma kabilinden yaptıkları 1-2 açıklama dışında bu meseleyi hiçbir zaman sahiplenmediler.

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