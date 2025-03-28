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Nesilleri bir araya getiren konser

Nesilleri bir araya getiren konser

Saliha Engin
04:0028/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
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Palet Türk Müziği İlkokulu’nun 2’nci sınıf öğrencileri, bayram öncesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Öğrenciler, Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde konaklayan sakinlere, Ramazan ayına özel hazırladıkları repertuarla özel bir konser verdi. Konserin ardından öğrenciler, büyüklerinin ellerinden öperek hediyelerini takdim etti. Yaşlılar Haftası nedeniyle öğrencilerle huzurevi sakinlerini bir araya getirdiklerini söyleyen Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, “Ramazan Bayramı vesilesiyle çocukların büyüklerin ellerini öpmesi, onlara hediye takdim etmesiyle, kültürümüzün en önemli parçasını da yaşatmış olduk”dedi.


#sanat
#konser
#Palet Türk Müziği İlkokulu

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