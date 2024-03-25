|
Gündem

Netanyahu Trump’ı mı bekliyor

Katar’daki ateşkes müzakerelerine katılan Mossad şefi David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, Tel Aviv’e döndü. Hamas, Gazze’den çekilme ve esir takasını reddeden İsrail’in zamana oynadığına dikkat çekti. Netanyahu’nun ABD seçimlerini beklediği ve kazanması halinde Trump’ın vereceği desteğe güvendiği belirtiliyor.

04:00 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:05 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Katar'ın başkenti Doha'da müzakerelere katılan İsrail Dış İstihbarat Servisi (MOSSAD) Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, Tel Aviv'e döndü. Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre İsrail tarafı Hamas’ın talep ettiği Gazze’den tamamen çekilme, mültecilerin şartsız olarak terk ettiği yerlerine dönmesi, kalıcı ateşkes ve Hamas’ın elindeki her esir asker için 30 tutuklunun serbest bırakılması tekliflerini reddetti. Ateşkesin geçici olması konusunda ısrar eden İsrail, ilk etapta 40 esirin serbest bırakılmasını ve her askere karşılık 5 tutukluyu serbest bırakmayı önerdi. Gazze'de güneye sürülen Filistinlilerin kuzeye dönüşünü zamana yayan işgalci güç İsrail'in, Gazze’den tamamen çekilme teklifini ise reddetti Hamas yetkilileri ise İsrail’in zamana oynadığını belirterek cevabın tamamen olumsuz addedileceğini ifade etti. Müzakere heyetinin geri dönmesinin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in daveti üzerine İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Ateşkes müzakerelerinde oyalama taktiğini sürdüren İsrail yönetiminin ABD'deki seçimleri beklediğini ve seçimlerde kazanmasını beklediği eski ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği desteğe güvendiği ifade ediliyor.



#ABD
#Netanyahu
#Politika
#Soykırım
#Trump
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yerel seçim belediye başkan adayları ve partilerin oy pusulasındaki yerleri: İşte 2024 seçimleri oy pusulası örneği