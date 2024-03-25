Netanyahu Trump’ı mı bekliyor

Katar'ın başkenti Doha'da müzakerelere katılan İsrail Dış İstihbarat Servisi (MOSSAD) Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, Tel Aviv'e döndü. Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre İsrail tarafı Hamas’ın talep ettiği Gazze’den tamamen çekilme, mültecilerin şartsız olarak terk ettiği yerlerine dönmesi, kalıcı ateşkes ve Hamas’ın elindeki her esir asker için 30 tutuklunun serbest bırakılması tekliflerini reddetti. Ateşkesin geçici olması konusunda ısrar eden İsrail, ilk etapta 40 esirin serbest bırakılmasını ve her askere karşılık 5 tutukluyu serbest bırakmayı önerdi. Gazze'de güneye sürülen Filistinlilerin kuzeye dönüşünü zamana yayan işgalci güç İsrail'in, Gazze’den tamamen çekilme teklifini ise reddetti Hamas yetkilileri ise İsrail’in zamana oynadığını belirterek cevabın tamamen olumsuz addedileceğini ifade etti. Müzakere heyetinin geri dönmesinin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in daveti üzerine İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Ateşkes müzakerelerinde oyalama taktiğini sürdüren İsrail yönetiminin ABD'deki seçimleri beklediğini ve seçimlerde kazanmasını beklediği eski ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği desteğe güvendiği ifade ediliyor.