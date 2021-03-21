Nevruz ateşi yakarken yanıyorlardı: HDP'lilerin organize ettiği kutlamada 2 kişi yaralandı

Van'da HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirilirken, ateşleri ölçülüp üst aramaları da yapıldı.
HDP'LİLER DE KATILDI
Nevruz kutlamasına DBP'li Saliha Aydeniz, HDP'li Sezai Temelli ile diğer yöneticiler katıldı.
2 YARALI
Nevruz ateşinin yakılması için odunların üzerine benzin döküldüğü anda çakmak çakılmasıyla biri kadın 2 kişi yaralandı.
TERÖRİSTBAŞI İÇİN SLOGAN ATTILAR
Saçları tutuşan kadına çevredekilere müdahale ederken, teröristbaşı Abdullah Öcalan için atılan sloganlar dikkat çekti.