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VAN

Nevruz ateşi yakarken yanıyorlardı: HDP'lilerin organize ettiği kutlamada 2 kişi yaralandı

Van'da, HDP'nin organize ettiği Nevruz kutlamasında ateşi yakan 2 kişi ateş yakarken yanma tehlikesi geçirdi.

Haber Merkezi DHA
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Van'da HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirilirken, ateşleri ölçülüp üst aramaları da yapıldı.

HDP'LİLER DE KATILDI

Nevruz kutlamasına DBP'li Saliha Aydeniz, HDP'li Sezai Temelli ile diğer yöneticiler katıldı.

2 YARALI

Nevruz ateşinin yakılması için odunların üzerine benzin döküldüğü anda çakmak çakılmasıyla biri kadın 2 kişi yaralandı.

TERÖRİSTBAŞI İÇİN SLOGAN ATTILAR

Saçları tutuşan kadına çevredekilere müdahale ederken, teröristbaşı Abdullah Öcalan için atılan sloganlar dikkat çekti.

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