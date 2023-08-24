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Nevzat Tarhan: Cinsiyet değiştirme merkezleri dünyada kapatılıyor Türkiye'de açık

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, cinsiyet değiştirme operasyonu tartışmalarına son noktayı koydu. Tarhan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, cinsiyet yönelimi durumunun genetik olmadığını belirterek, "Oxford ve Harvard Üniversitesinin yaptığı büyük bir genetik çalışma sonucuna göre kadın ve erkek geni dışında bir gen yok" dedi. Tarhan, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yapıldığı merkezler İngiltere'de Avrupa'da kapatılırken, Türkiye'de aynı ameliyatların yapılmaya devam edilmesine tepki gösterdi.

11:57 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Türkiye'de LGBT sapkınlığını özendirme amacıyla artan propagandalardan dolayı ‘cinsiyet hoşnutsuzluğu’ yaşayan gençlerin sayısı her geçen gün artıyor.


Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, cinsiyet değiştirme ameliyatları ile ilgili tartışmalarda gündeme gelen kadın-erkek geni ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tarhan,
"Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet ayrı kavramlar.
Kadın ve erkek geni dışında bir gen yok! Bu bilimsel olarak kanıtlandı" dedi.

Cinsiyet değiştirme merkezleri dünyada kapatılıyor: Türkiye'de devam ediyor

Tarhan şu ifadeleri kullandı:

"Amerika, Kanada ve İngiltere'de Oxford'un, Harvard'ın yaptığı 477 bin kişi üzerine yapılmış büyük bir genetik çalışma, 3. cinsiyet geni var mı diye araştırıldı. Erkek-Kadın kromozomu var. Niye 3. cinsiyet geni var mı diye araştırıldı araştırıldı, hiçbir cinsiyet geni ortak gen bulunamadı. Bulunamayınca, Nature dergisinde 2019'un Ağustos'unda yayınlandı. "No gay gen" diye girerseniz, internette pat diye bir sürü haber çıkıyor önünüze. Cinsiyet değiştirme merkezleri kapatılmaya başladı. Şu anda kapatılıyor. Patır patır kapatılıyor. Şu anda İngiltere'de bütün açılan, cinsiyet değiştirme merkezleri ama bu kapatıldığı halde Türkiye'de yapmışlar bu ameliyatı. Ben şaşırdım. Çapa'daki meslektaşlarımız, dünyada böyle bilimsel konsensüs dağılmış, kanıtlar değişmiş bilimsel kanıtlar. Bana mesela o dernekleri isimleri zikretmeyeceğim, o dernekler hormonlu ödülü diye böyle beni ti'ye aldılar yani bu şekilde. Ama ben doğru bildiğim, bilimsel kanıta dayalı bilgilerimi biriktirdim, Son zamanlarda da bu konu gündeme gelmeye başladıktan sonra, ben buna açıkça, bununla ilgili bilgileri de söyledim. Söylemeye de devam ediyorum. Bu benim için bir şeydir yani, neme lazım diyebilirdim. Yani birçok düşman kazandım. Bir sürü düşman kazandım farkındayım. Ama doğruları söylemekten korkmak ta etik değil"

Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar
Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar

Türkiye’de LGBT’yi özendiren ve normalleştiren propagandaların sonucunda, ‘cinsiyet hoşnutsuzluğu’ yaşayan gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan ‘doktorlar’ tarafından hazırlanan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale mart ayında yayınlandı. Söz konusu çalışmaya imza atan doktorlar ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarını kanunsuzca yapan, danışanı henüz reşit olmadan hormon tedavisini başlatan psikiyatristler, 15-16 yaşlarındaki çocukları geri dönüşü zor olan bir yola sokarak hayatlarını karartıyor.



Bakan Koca: İnceleme ve idari soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine sonrası yaptığı basın toplantısında, "Basın ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin" değerlendirmesinin sorulması üzerine;

"Bu konu son derece hassas hareket ettiğimiz bir alan. Öncelikle işin sağlık boyutu var. Bahse konu işlemlerin, bir sağlık gereksinimi olması durumunda tavrımız son derece net. Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz. Bu her türlü sağlık sorunu için geçerli"
diye konuştu.

Koca,
"Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu konuda çok net kurallarımız var ve işletiyoruz. Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor. Soruşturmamızın neticesini de sizlerle paylaşırız"
bilgisini vermişti.


‘Muamma LGBT’ isimli dernek Türkiye’de 18 şehirde cinsiyet değiştirme süreçlerine destek verdiklerini ilan etti
‘Muamma LGBT’ isimli dernek Türkiye’de 18 şehirde cinsiyet değiştirme süreçlerine destek verdiklerini ilan etti

Türkiye’de her geçen gün, LGBT’yi normalleştiren ve destekleyen derneklere bir yenisi daha ekleniyor. Mersin’de kurulan ‘Muamma LGBT’ isimli dernek, ‘cinsiyet uyum süreci’ adı altında başta gençler olmak üzere vatandaşlara cinsiyetlerini değiştirmeye yönelik her alanda destek veriyor. Dernek, 2 Ağustos’ta yayınladıkları Türkiye haritası ile 18 şehirde cinsiyet değiştirme desteği verdiklerini açıklayarak cinsel kimlik karmaşası yaşayanlara yol gösterdi. LGBT’lilerin hiç olmadığı kadar özgür olduğu bu dönemde, çocuklarının geleceğini düşünen endişeli aileler yetkililerden duruma müdahale edilmesini talep etse de henüz etkili bir adım atılmadı.

Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar
Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar

Türkiye’de LGBT’yi özendiren ve normalleştiren propagandaların sonucunda, ‘cinsiyet hoşnutsuzluğu’ yaşayan gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan ‘doktorlar’ tarafından hazırlanan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale mart ayında yayınlandı. Söz konusu çalışmaya imza atan doktorlar ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarını kanunsuzca yapan, danışanı henüz reşit olmadan hormon tedavisini başlatan psikiyatristler, 15-16 yaşlarındaki çocukları geri dönüşü zor olan bir yola sokarak hayatlarını karartıyor.


#LGBT
#Nevzat Tarhan
#CinsiyetDeğiştirme
#cinsiyet
#Sağlık Bakanlığı
#Eşcinsellik
#ameliyat
9 dakika önce
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