Nevzat Tarhan: Cinsiyet değiştirme merkezleri dünyada kapatılıyor Türkiye'de açık

"Amerika, Kanada ve İngiltere'de Oxford'un, Harvard'ın yaptığı 477 bin kişi üzerine yapılmış büyük bir genetik çalışma, 3. cinsiyet geni var mı diye araştırıldı. Erkek-Kadın kromozomu var. Niye 3. cinsiyet geni var mı diye araştırıldı araştırıldı, hiçbir cinsiyet geni ortak gen bulunamadı. Bulunamayınca, Nature dergisinde 2019'un Ağustos'unda yayınlandı. "No gay gen" diye girerseniz, internette pat diye bir sürü haber çıkıyor önünüze. Cinsiyet değiştirme merkezleri kapatılmaya başladı. Şu anda kapatılıyor. Patır patır kapatılıyor. Şu anda İngiltere'de bütün açılan, cinsiyet değiştirme merkezleri ama bu kapatıldığı halde Türkiye'de yapmışlar bu ameliyatı. Ben şaşırdım. Çapa'daki meslektaşlarımız, dünyada böyle bilimsel konsensüs dağılmış, kanıtlar değişmiş bilimsel kanıtlar. Bana mesela o dernekleri isimleri zikretmeyeceğim, o dernekler hormonlu ödülü diye böyle beni ti'ye aldılar yani bu şekilde. Ama ben doğru bildiğim, bilimsel kanıta dayalı bilgilerimi biriktirdim, Son zamanlarda da bu konu gündeme gelmeye başladıktan sonra, ben buna açıkça, bununla ilgili bilgileri de söyledim. Söylemeye de devam ediyorum. Bu benim için bir şeydir yani, neme lazım diyebilirdim. Yani birçok düşman kazandım. Bir sürü düşman kazandım farkındayım. Ama doğruları söylemekten korkmak ta etik değil"