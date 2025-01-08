New York'u geçerek ilk sıraya yükseldi: Dünyanın en yoğun trafiği İstanbul'da

Her yıl dünya genelinde en fazla trafik yoğunluğuna sahip kentlerin sıralamasını yapan ABD merkezli yazılım şirketi Inrix'in verilerine göre; İstanbul'da bir sürücü 2024 yılında trafikte 105 saat harcadı. Bu veri, İstanbul'u dünyada trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu kentler listesinin başına taşıdı. Kent, 2023'te 91 saatle listenin altıncısıydı. 2024'te bu oran bir önceki yıla oranla yüzde 15 arttı.