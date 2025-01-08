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New York'u geçerek ilk sıraya yükseldi: Dünyanın en yoğun trafiği İstanbul'da

New York'u geçerek ilk sıraya yükseldi: Dünyanın en yoğun trafiği İstanbul'da

14:578/01/2025, Çarşamba
DHA
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İstanbul trafik yoğunluğunda New York'u geçerek ilk sıraya yerleşti.
İstanbul trafik yoğunluğunda New York'u geçerek ilk sıraya yerleşti.

INRIX'in 2024 raporuna göre, İstanbul dünya genelinde en yoğun trafiğe sahip şehir oldu. Kent, 2023'te 91 saatle listenin altıncısıydı. 2024'te bu oran bir önceki yıla oranla yüzde 15 arttı.

Her yıl dünya genelinde en fazla trafik yoğunluğuna sahip kentlerin sıralamasını yapan ABD merkezli yazılım şirketi Inrix'in verilerine göre; İstanbul'da bir sürücü 2024 yılında trafikte 105 saat harcadı. Bu veri, İstanbul'u dünyada trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu kentler listesinin başına taşıdı. Kent, 2023'te 91 saatle listenin altıncısıydı. 2024'te bu oran bir önceki yıla oranla yüzde 15 arttı.

Araştırma kapsamında 37 ülkeden 900'ü aşkın kentin verileri izlendi. Veriler, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde harcanan süre göz önüne alınarak hesaplandı. Geçen yılın birincisi New York ise, bu yıl trafikte harcanan 102 saatle listede ikinciliği, Chicago'yla paylaştı. 2023'te beşinci sırada olan Chicago'da trafikte harcanan saat 96'dan 102'ye yükseldi. Sürücülerin trafikte 101 saat kaybettiği Londra ise listenin dördüncüsü oldu.



#İstanbul
#Trafik
#New York

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