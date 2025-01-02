Trafik cezaları yüzde 43.93 arttı

Trafik cezaları yeni yılda yüzde 43,93 zamlı uygulanacak. Cezalar; hız sınırı ihlalinde 2 bin 167, alkollü araç kullanımında 9 bin 267, yetkisiz çakarda 138 bin 172 liradan başlıyor.
Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranına göre, yeni yılda yüzde 43,93 zamlı uygulanacak. Buna göre, yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" olarak tabir edilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takanlara ve kullananlara, ilk seferde 138 bin 172 lira, bir yıl içinde iki ve daha fazla ihlal durumunda ise 276 bin 345 lira ceza kesilecek.
EMNİYET ŞERİDİ İHLALİNE 9 BİN TL
Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan bir şey atan veya dökenler, araçlarda yüksek seste müzik açanlar, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayanlar 993 lirayla cezalandırılacak. Emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapanlar, 9 bin 267 lira cezayla karşılaşacak.
Engellilerin araçları için ayrılan alanlara park edenlere ise 1986 lira ceza kesilecek.
GEÇERSİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE 3 BİN TL
Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara, sürücü belgesini yanında bulundurmayanlara, araç muayenesini yaptırmayanlara, motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter sürme kurallarına uymayan sürücülere, 2 bin 167 lira ceza uygulanacak. Ters yönde araç sürene ise 9 bin 267 lira ceza verilecek. Yetkisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alan yolcular, 3 bin 84 lira ceza ödemek zorunda kalacak. Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle ya da yabancı sürücü belgesiyle şartlara aykırı araç kullananlar 3 bin 755 lirayla cezalandırılacak.
EHLİYETE EL KONULUYOR
Hususi otomobilde 0,50 promil, diğer araçlarda 0,20 promil üzeri alkollü sürücülere, birinci defada 9 bin 267, ikinci defada 11 bin 622, üç ve üçten fazlasında 18 bin 677 lira ceza verilecek. İlk ihlalde sürücü belgesi 6 ay, ikincisinde 2 yıl, üç ve fazlasında 5'er yıl geri alınacak. Bir promil üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesinden işlem yapılacak.
Hız sınırına kademeli ceza
- Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmaya 2 bin 167, yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmaya 4 bin 512, yüzde 50'nin üzerinde aşmaya ise 9 bin 267 lira ceza kesilecek. Aynı yıl içinde 5 kez yüzde 50 üzerinde hız ihlali yapanların sürücü belgesi bir yıl geri alınacak. Takograf ve taksimetre kullanmayan, muayenede emniyetsiz raporu verilen araçla trafiğe çıkan, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan ve buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenler 4 bin 512 lirayla cezalandırılacak. Kış lastiği kuralına uymayanlar, 5 bin 856 lira ceza ödeyecek.