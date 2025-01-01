Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Uçağa lazer tutana rekor ceza

Uçağa lazer tutana rekor ceza

14:431/01/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2025'te uygulayacak idari para cezalarını açıkladı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2025'te uygulayacak idari para cezalarını açıkladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 2025 yılında uygulanacak idari para cezalarını açıkladı. Uçuş güvenliğini tehlikeye atan ve uçaklara lazer tutan kişi ya da kişilere 131 bin 176 lira ceza verilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılında verilecek idari para cezalarına ilişkin yönetmelik yeniden değerlendirme oranına göre belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlandı.


131 bin 176 lira ceza


Karara göre uçak içerisinde duman çıkaran cihaz kullanan ve sigara içen yolculara 19 bin 668 lira para cezası verilecek.


  • Uçuş emniyetini riski edebilecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi ve benzer ihlallerde bulunanlara uygulanacak para cezası 131 bin 176 lira olacak.

Havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması durumunda ise, 26 bin 226 TL para cezası uygulanacak. Uçakta taşkınlık yapan, kabin ekipleriyle ve yolcularla tartışan uçuş ekibinin görev yapmasına güç kullanarak engel olan kural tanımaz yolculara ise 19 bin 668 lira idari para cezası verilecek.



#sivil havacılık
#ceza
#uçak

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
81 İLDE 77.477 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! İŞKUR son dakika açıkladı: Hemşire, ön muhasebeci, aşçı, şoför...