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Bu uçak ve yolcuları 2025’ten 2024’e geri dönecek

Bu uçak ve yolcuları 2025’ten 2024’e geri dönecek

23:1731/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yolcuların 2025'ten 2024'e geri döneceği uçuş 13 saat 40 dakika sürecek.
Yolcuların 2025'ten 2024'e geri döneceği uçuş 13 saat 40 dakika sürecek.

Hong Kong'tan Los Angeles'a gerçekleştirilen CPA880 sayılı uçuş ve yolcular, tarihi bir ana tanıklık edecek. Cathay Pacific'in düzenlediği uçuş, 1 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2024'te tamamlanacak. Yolcular, yaklaşık 14 saatlik bir uçuşla 2025'e girdikten hemen sonra 2024'e geri dönecek.

Hong Kong'dan Los Angeles'a gerçekleştirilen Cathay Pacific CPA880 sayılı uçuş, 1 Ocak 2025'te başlayıp 31 Aralık 2024'te sona erecek. Bu sıradışı uçuş, yolcularına zaman dilimindeki farklar nedeniyle adeta bir zaman yolculuğu deneyimi sunacak. Yolcular uçuş sırasında Hong Kong'da yeni yıla girerken, birkaç saat sonra Los Angeles'ta 2024'ün son gününü yaşayacak.


Yaklaşık 14 saatlik uçuşla zamanda yolculuk

Zaman dilimindeki farklar ve uçuş güzergahı sayesinde, Cathay Pacific CX 880 uçuşu, tarihe tanıklık eden bir deneyim sunacak. Yolcular, bir yıl geriye dönerek, 2025'in başlangıcını 2024'ün sonu ile birlikte gözlemleme şansını yakalayacak.


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#Hong Kong
#Los Angeles

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