Bu uçak ve yolcuları 2025’ten 2024’e geri dönecek

Hong Kong'dan Los Angeles'a gerçekleştirilen Cathay Pacific CPA880 sayılı uçuş, 1 Ocak 2025'te başlayıp 31 Aralık 2024'te sona erecek. Bu sıradışı uçuş, yolcularına zaman dilimindeki farklar nedeniyle adeta bir zaman yolculuğu deneyimi sunacak. Yolcular uçuş sırasında Hong Kong'da yeni yıla girerken, birkaç saat sonra Los Angeles'ta 2024'ün son gününü yaşayacak.

Zaman dilimindeki farklar ve uçuş güzergahı sayesinde, Cathay Pacific CX 880 uçuşu, tarihe tanıklık eden bir deneyim sunacak. Yolcular, bir yıl geriye dönerek, 2025'in başlangıcını 2024'ün sonu ile birlikte gözlemleme şansını yakalayacak.