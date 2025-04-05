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Nisan yağmurları geliyor

Nisan yağmurları geliyor

04:005/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul’da bugünden itibaren başlayacak yağışların gelecek hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Pazar günü 18 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığının salı günü 10 dereceye düşmesi öngörülüyor. Başkent Ankara da hafta sonuna yağmurla girecek. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar yükselmesi beklenen Ankara'da, cumartesi ve pazar günleri yağmur görülecek. Bugün Antalya'nın doğu kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.


#Nisan
#yağmur
#Meteoroloji

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